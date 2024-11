“Sono rimasto stupito”: Musah e la rivelazione su Fonseca

Yunus Musah nel post-partita ha parlato ai microfoni di Sky Sport, commentando la grande vittoria del Bernabeu.

Ottima prestazione quella di stasera del Milan di Paulo Fonseca che, nella partita di Champions contro il grande Real Madrid, è riuscito a portare a casa la vittoria, con il risultato di 1-3, grazie alle reti di T.Reijnders, A.Morata e M.Thiaw.

Partita fantastica e ricca di emozioni, che ha reso orgogliosi i tifosi e pienamente soddisfatto la società, data soprattutto la difficoltà della sfida, che ha visto il Milan contrapporsi al temuto Real Madrid.

Musah commenta: le parole da Madrid

Al termine della partita, Musah ha parlato ai microfoni di Sky Sport, dichiarando: “Non dobbiamo dimenticare che siamo stati fortunati di giocare oggi, siamo sani. A Valencia sono tutti uniti, sono sicuro che passeranno questa situazione. Ero stupito quando il mister mi ha detto che giocavo. Dovevamo raddoppiare Vinicius e difendere a 5. Abbiamo fatto una bella partita. Abbiamo giocato molto bene contro il Napoli, non eravamo preoccupati per il futuro. La mia posizione ideale è il box to box, numero 8, ma posso giocare anche quinto e altre posizioni.”

Anche il compagno di squadra Theo Hernàndez ha espresso parole positive nei confronti del compagno di squadra, affermando che ha fatto un ottimo lavoro.