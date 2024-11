Milan, Fonseca ha deciso: annunciato il futuro di Leao

Il Milan è atteso da una partita molto importante contro il Real Madrid in Champions League: l’annuncio di Fonseca su Leao prima del Real

L’altalena su cui è salito il Milan continua a scorrere tra alti e bassi, un continuo scendere e rialzarsi sia dal punto di vista del gioco, sia per quanto riguarda i risultati. Contro il Monza, con tante polemiche di mezzo per i gol annullati i brianzoli, sono anche arrivati i tre punti, ma di sicuro non la prestazione.

I rossoneri hanno subito parecchio e hanno fatto fatica a fare male agli uomini di Alessandro Nesta, generando altri dubbi sull’operato di Paulo Fonseca sulla panchina del club.

Il momento no del Milan e di Leao: il Real per riscattarsi

I tifosi non sono soddisfatti, anche perché, nonostante qualche segnale di risveglio, la continuità fatica ad arrivare e la squadra non riesce a mettere in fila diverse prestazioni positive di fila. Per questa ragione, la partita contro il Real Madrid, un po’ come era successo con il derby contro l’Inter, arriva nel momento ideale.

Un match del genere può caricare gli interpreti in campo, è una vetrina per dimostrare di essere ancora decisivi ed essenziali per raggiungere gli obiettivi. Vale soprattutto per Rafael Leao, che si è beccato diverse panchine consecutive nelle ultime sfide di Serie A, soprattutto perché Paulo Fonseca ha fatto pagare al portoghese l’indolenza nella fase difensiva, preferendogli Noah Okafor.

Sicuramente è una scelta che sta facendo discutere, anche perché protratta nel tempo e in un momento decisivo della stagione, ma contro il Real Madrid le cose cambieranno. Infatti, dopo il bastone per l’esterno ex Lille arriverà anche la carota: l’annuncio è arrivato direttamente da Fonseca nella conferenza stampa prepartita.

Leao giocherà dall’inizio contro il Real: l’annuncio di Fonseca

Come da appuntamento, l’allenatore del Milan si è presentato in conferenza stampa per parlare della sfida contro il Real Madrid e ha detto a chiare lettere che “Leao giocherà dall’inizio”. E ha aggiunto: “Ci aspettiamo quello che ci aspettiamo normalmente, che possa essere decisivo”.

Di sicuro, si tratta di un rischio per i rossoneri, che potrebbero essere maggiormente esposti agli attacchi dalla destra delle Merengues, ma è anche un segnale chiaro e forte all’esterno, che ora è chiamato a dimostrare subito il suo valore e tornando a essere un leader essenziale per il Milan.