Esonero Fonseca, lo ha saputo dopo la partita: il messaggio del Milan

Esonero Fonseca, ultimatum all’allenatore del Milan: il portoghese adesso si gioca veramente tutto, cosa succederà nei prossimi giorni

Era una sfida difficile il matrimonio tra il Milan e Paulo Fonseca, questo lo si sapeva bene, anche da parte degli stessi protagonisti. Tuttavia, la strada si sta rivelando più in salita del previsto e i risultati emersi fin qui mettono sotto accusa praticamente tutte le scelte della proprietà, non soltanto quella del nome dell’allenatore. Che ha delle responsabilità nel momento della squadra, ma non sono tutte le sue.

Ad ogni modo, Fonseca, nonostante i suoi tentativi, non sta riuscendo a rialzare il Milan, che fin dall’inizio della stagione è vittima di partite altalenanti. Ad alcune occasioni in cui il Diavolo ha espresso un ottimo potenziale, hanno fatto da contraltare altre in cui i limiti della squadra sono venuti tutti a galla. E naturalmente, dopo la sconfitta contro il Napoli, la posizione di Fonseca è tornata in discussione.

Non è andata come ci si aspettava, la sfida contro gli azzurri, che hanno espugnato San Siro per 2-0, soffrendo il giusto. Un big match in cui il Milan ha mostrato il suo livello attuale, decisamente lontano dall’eccellenza, pur con l’attenuante delle assenze. Ma in generale, le scelte del tecnico e le risposte in termini di gioco non stanno convincendo. Ed è per questo che l’esonero è una possibilità concreta.

Esonero Fonseca, spunta la data: l’annuncio fa chiarezza

Fonseca si gioca moltissimo adesso, anche se la panchina non sarebbe a rischio nell’immediato. Almeno, non secondo Monica Colombo, giornalista del ‘Corriere della Sera’.

Intervenuta a ‘Radio Rossonera’, ha spiegato che, a suo avviso, “Fonseca non rischia fino alla prossima sosta. Dalla società sono arrivati attestati di stima dopo la partita con il Napoli, considerando alcuni sprazzi di gioco e le assenze”. L’atteggiamento insomma è piaciuto alla società, ma naturalmente la pazienza non può essere infinita.

Milan, esonero Fonseca: i possibili sostituti del tecnico

Dunque, Fonseca deve cercare di trarre il massimo dalle gare con Monza e Cagliari, considerando tra parentesi la gara con il Real Madrid, dal coefficiente di difficoltà assai più elevato. Ma se con brianzoli e sardi arrivassero nuovi flop, la dirigenza dovrebbe riflettere seriamente.

Le ipotesi non mancano, per rimpiazzare il portoghese, scelta che comunque la proprietà valuterà molto attentamente. Nomi plausibili potrebbero essere quelli di Allegri, Sarri o Terzic, tra i tecnici attualmente disponibili sul mercato e con il pedigree giusto per condurre il Milan a una posizione di classifica consona.