Milan: niente Zirkzee, il bomber arriva dalla Ligue 1

Non sarà Joshua Zirkzee il prossimo attaccante del Milan: i rossoneri hanno già individuato il bomber da regalare a Fonseca.

Il Milan è da tempo alla ricerca di un attaccante che alzi il livello del reparto offensivo. Finora, infatti, l’attacco del Diavolo non ha prodotto molte reti: anche il colpo principale dell’estate, ovvero Alvaro Morata, è fermo a quota 3 in questa stagione. D’altronde i numeri parlano chiaro: quello del Diavolo è il sesto attacco del campionato e tra le prime della classe solo il Napoli di Antonio Conte ha realizzato meno reti (19 contro le 20 rossonere). Ecco perché in vista del mercato di gennaio Ibrahimovic e Moncada stanno sondando soprattutto alcuni profili per il reparto avanzato.

In queste ultime settimane si è parlato di un certo interessamento del club del presidente Scaroni per Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese è passato la scorsa estate dal Bologna al Manchester United, che ha speso la bellezza di 42,5 milioni di euro per portarlo all’Old Trafford. Tuttavia, almeno finora, il rendimento di Zirkzee è stato piuttosto deludente: solo un gol in 10 presenze tra Premier e coppe.

Zirkzee, niente Milan: sta per volare in Portogallo

I Red Devils sembrano propensi a lasciarlo partire già a gennaio e per questo il Milan aveva subito cercato di capire la fattibilità dell’operazione. Un’idea che però sembra già tramontata: come riportato da Todofichajes.com, infatti, pare che lo United voglia utilizzare Joshua Zirkzee come pedina di scambio per arrivare a Viktor Gyokeres.

L’idea dello storico club inglese è di abbassare il prezzo dell’implacabile bomber svedese – 23 gol e 4 assist in 18 presenze stagionali con lo Sporting Lisbona – proponendo come contropartita proprio l’ex attaccante del Bologna. Una soluzione che sembra poter trovare il gradimento dello Sporting Lisbona, club che apprezza molto le qualità di Zirkzee: l’impressione è che la trattativa possa decollare già nel mercato di gennaio.

Il Milan ha già l’alternativa: arriva a gennaio

Cosa farà il Milan? I rossoneri, a questo punto, sono costretti a rinunciare al colpo Zirkzee e devono necessariamente andare su un altro bomber. L’obiettivo numero uno di Ibrahimovic e Moncada diventa quindi Jonathan David, attaccante canadese del Lille che andrà in scadenza di contratto con i ‘Mastini’ al termine di questa stagione.

David ha messo a segno già 13 gol in questa stagione, riuscendo a bucare anche la porta della Juventus (altro club molto interessato all’attaccante) nel match di Champions League terminato 1-1. Fonseca, che lo ha allenato proprio a Lille, sta spingendo per provare ad averlo a gennaio: il Lille, di fronte a un’offerta tra i 10 e i 15 milioni, potrebbe acconsentire alla partenza nel mercato invernale.