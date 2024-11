Milan, sogno Zirkzee: arriva a gennaio in tre mosse

I rossoneri tornano di nuovo sull’olandese, operazione per il mercato invernale possibile ma che necessita di tre condizioni

Ci sono piste di mercato che sebbene siano tramontate e concluse in malo modo, sono destinate a tornare d’attualità. In questo caso, ad appena pochi mesi dalla trattativa che si era arenata, all’inizio dell’estate, e che avrebbe potuto portare Joshua Zirkzee al Milan. I rossoneri erano andati subito in forcing per l’olandese, non appena si era concluso il campionato, ma avevano sbattuto contro le richieste elevate in termini di commissioni da parte dell’entourage del giocatore.

Nessun accordo tra le parti e così Zirkzee aveva preso la strada del Manchester United. Dove però non sta confermando quanto ha mostrato lo scorso anno con la maglia del Bologna, tutt’altro. Ai Red Devils le cose per lui vanno male, appena un gol segnato, ormai ad agosto, e dopo l’avvio ben poche presenze da titolare.

Un ambiente, quello di Old Trafford, dove Zirkzee sembra essere già stato scaricato, con le critiche di tifosi e stampa assai feroci. E con Amorim le cose per lui non sembrano dover cambiare. Ecco perché si parla con sempre più insistenza di un possibile addio allo United già a gennaio, con la Serie A molto interessata a riaccoglierlo. E in particolare il Milan, a cui farebbe molto comodo.

Milan, Zirkzee si può fare: ecco come può arrivare da Manchester

Un affare non semplice, quello per l’ex attaccante rossoblù, ma che con alcune condizioni si potrebbe verificare. Il Milan prova a crederci, per dare un senso alla seconda parte della stagione, sua e del giocatore.

La ‘Gazzetta dello Sport’ fa il punto su cosa servirebbe al Milan per poter mettere le mani su Zirkzee. Servirebbe innanzitutto l’addio di Jovic per fare spazio, visto che come attaccanti centrali al momento i rossoneri hanno già il serbo, Morata, Abraham e Camarda. Quindi, la disponibilità dello United a cedere Zirkzee in prestito, non essendoci possibilità di spese folli per le casse del club a metà stagione. E poi, la non interferenza della Juventus, che avrebbe in Thiago Motta una carta in più per poter mettere a segno l’affare.

Milan, non solo Zirkzee: gli altri acquisti di Ibrahimovic

E’ un Milan che viste le sue difficoltà sta ragionando su diversi colpi a gennaio. Più di qualcosa potrebbe cambiare in squadra, con qualche partenza pesante per fare posto a innesti nuovi.

Ci sono obiettivi che sono nel radar da tempo. Come un vice Theo Hernandez che servirebbe come il pane, un vice Fofana in mezzo al campo e, magari, un altro esterno offensivo per aumentare qualità e quantità delle alternative. Per avere un quadro effettivo delle prossime mosse, bisognerà aspettare ancora qualche settimana.