Milan: Pulisic messo fuori, c’entra Reijnders

Christian Pulisic, tra i migliori rossoneri in questa prima parte di stagione, deve fare i conti con una pesante esclusione.

Il Milan non ha avuto una prima parte di stagione brillantissima, anche se le belle vittorie contro Inter e Real Madrid dimostrano quanto potenziale abbia la rosa a disposizione di Paulo Fonseca. Tra coloro che sono riusciti a spiccare in questi primi mesi c’è sicuramente Christian Pulisic, diventato ormai un beniamino della tifoseria rossonera. Arrivato nell’estate 2023 dal Chelsea per 20 milioni di euro, lo statunitense ha subito messo in mostra tutte le sue qualità conquistando rapidamente un posto da titolare. Lo scorso anno 15 reti in 50 presenze, quest’anno siamo già a quota 7 dopo 14 gare tra Serie A e Champions League.

Un contributo fondamentale, quello del 26enne di Hershey, che ha un contratto con il Milan fino al 30 giugno 2027. Proprio questa data di scadenza così lontana dovrebbe teoricamente far dormire sonni tranquilli ai tifosi rossoneri. Tuttavia l’ultima notizia appena arrivata non farà di certo piacere né a Pulisic né tantomeno al popolo milanista.

Pulisic escluso: la scelta fa discutere

Nonostante uno strepitoso avvio di stagione Christian Pulisic viene messo clamorosamente da parte. Non dal Milan, ovviamente, ma da Federico Balzaretti, che nel corso del podcast Elastici di Cronache di Spogliatoio ha fatto arrabbiare non poco i fan rossoneri. Nel consueto appuntamento con il podcast l’ex calciatore e dirigente ha svelato quelli che per lui sono i migliori calciatori della Serie A fino a questo momento.

Balzaretti, che nel corso della sua carriera ha indossato in Serie A le maglie di Torino, Juve, Fiorentina, Palermo e Roma, ha fornito quattro nomi, cogliendo di sorpresa tutti i tifosi milanisti (e non solo). Nell’elenco, infatti, non figura Christian Pulisic, nonostante i 7 gol, i 5 assist e le ottime prestazioni fin qui offerte.

Le scelte di Balzaretti: Reijnders sì, Pulisic no

Secondo Balzaretti, infatti, i quattro migliori calciatori nella Serie A 2024/2025 sono al momento Andrea Cambiaso della Juventus, Alessandro Buongiorno del Napoli, Nuno Tavares della Lazio (considerato un possibile obiettivo del Milan in caso di mancato rinnovo con Theo Hernandez) e il rossonero Tijjani Reijnders.

Anche se l’ex calciatore inserisce tra le sue scelte il centrocampista olandese del Milan – autore finora di 4 gol e 3 assist tra Serie A e Champions League – in tanti non hanno comunque gradito l’esclusione di Pulisic.