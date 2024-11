Milan, futuro Reijnders: “Ci sarà un salto”

In questa stagione continuano a crescere sempre di più le prestazioni di Tijjani Reijnders: spuntano le parole che preannunciano ad un suo vicino addio

Dopo circa tre mesi dall’inizio ufficiale della stagione, il Milan è arrivato ad un momento in cui ha bisogno di ritrovare il miglior rendimento da tutti i suoi giocatori più rappresentativi per non perdere più punti in Serie A e per ottenere la miglior posizione possibile nella classifica di Champions League. Tra i leader rossoneri, chi non ha mai fatto mancato il suo apporto costante con delle prestazioni sempre di alto livello è Tijjani Reijnders: il centrocampista olandese è uno dei migliori fin qui come rendimento.

Stagione in continua crescita per Reijnders: i numeri dell’olandese

In questo strepitoso avvio di stagione, Reijnders sta convincendo tutti i tifosi sia con la maglia del Milan che con quella della Nazionale olandese. Ha incrementato anche quelle che sono le sue medie realizzative visto che fin qui con il Milan è già stato in grado di segnare ben tre gol in Champions League più tre assist e una rete in campionato mentre con la divisa Oranje ha messo a referto due marcature e un passaggio vincente in quattro partite.

I tifosi del Diavolo vedono nel classe 1998 una delle colonne portanti della squadra e una delle certezze per il tecnico rossonero Paulo Fonseca che può fare affidamento costante sulle sue prestazioni, qualsiasi compagno di reparto si ritrovi nel centrocampo a due che spesso disegna l’allenatore portoghese. Tuttavia, spuntano delle dichiarazioni che allarmano i tifosi perché vedrebbero Reijnders come un possibile partente a breve.

“Reijnders può andare al Real Madrid o al Manchester City”: l’ex allenatore dell’olandese sorprende il Milan

L’ex allenatore di Tijjani Reijnders ai tempi delle giovanili dell’AZ, Martin Haar, ha parlato del futuro dell’olandese ai microfoni di MilanNews e ha fatto delle affermazioni che non lasciano dormire sonni tranquilli al pubblico milanista. Secondo il tecnico infatti il futuro di Reijnders dovrà essere lontano dal club rossonero perché è pronto per fare un ulteriore salto ed entro un anno o due andare in un club, a suo modo di vedere, ancora più prestigioso come il Real Madrid o il Man City.

Parole che naturalmente non possono lasciare indifferenti i fan dell’olandese e soprattutto del Milan che mai vorrebbero vedere ceduto in breve tempo il numero 14 olandese, fin qui distintosi per essere uno dei trascinatori e uno degli intoccabili della squadra allenata da Fonseca.