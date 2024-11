Milan, rivoluzione Fonseca: svolta Theo, tre bocciati di lusso

La rivoluzione di Fonseca prende il via: ci sono tre bocciati pesanti per il Milan e occhio al ritorno in campo per Theo Hernandez

Il Milan ora non può più fermarsi. Dopo il ko in casa contro il Napoli, i rossoneri devono tornare a correre e si ritrovano a preparare in poche ore l’impegno contro il Monza, che suona sempre come un derby, non solo per la vicinanza territoriale, ma anche per la presenza di Adriano Galliani e Alessandro Nesta.

Correre sì, e non fermarsi, perché ora la vetta della classifica è maledettamente lontano, i problemi non sono risolti e la panchina di Paulo Fonseca continua a ballare da una parte all’altra, con gli spettri di un addio subito dopo Halloween che rendono l’aria elettrica dalla parte di Milanello. Per salvare il posto, l’ex Roma ha pronta una rivoluzione in piena regola.

Il ritorno in campo di Theo Hernandez contro il Monza

L’astinenza dalla Serie A di Theo Hernandez finirà a breve. Il terzino ha scontato giornate di squalifica e malumori dopo la pessima prova e i nervi saltati contro la Fiorentina, un’espulsione che è costata cara a tutto il gruppo e che non è piaciuta in società. Ora deve riprendersi il Milan e trascinarlo fuori dagli alti e bassi che non sono proprio da prima della classe.

Basta punizioni e fraintendimenti, tornerà in campo dal primo minuto contro il Monza al posto di Terracciano, che non ha proprio convinto. Ma non sarà l’unica novità tra i rossoneri, come riporta il ‘Corriere dello Sport’: infatti, Pavlovic è stato tra i peggiori in campo contro il Napoli e Fonseca lo farà accomodare in panchina, puntando di nuovo su Tomori.

L’inglese è reduce da due panchine consecutive, ma ora l’allenatore vuole dargli continuità, anche per via dell’assenza di Gabbia. E attenzione ai segnali che arrivano dall’infermeria.

I tre cambi di Fonseca contro il Monza: rientro importante

Anche sulla fascia destra cambierà qualcosa. Davide Calabria ha finalmente recuperato dall’infortunio e sarà subito schierato sulla fascia destra, anche perché Emerson Royal ha bisogno di rifiatare dopo un ciclo intenso e non proprio brillantissimo.

Il terzino italiano ha voglia di dimostrare il suo valore dopo i tanti rumors sul suo futuro, e chissà che non possa cambiare anche quello. Insomma, Fonseca prepara una rivoluzione in difesa in piena regola, con tre interpreti diversi su quattro, ma soprattutto tornando alle origini, con tre colonne dell’ultimo scudetto vinto.