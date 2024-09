Milan, Theo Hernandez ha deciso il suo futuro: la volontà è chiara

Theo Hernandez avrebbe preso una decisone molto precisa in merito al suo futuro: il francese avrebbe comunicato le proprie intenzioni al Milan.

L’aria in casa rossonera si è fatta pesante, sopratutto dopo il discutibile episodio avvenuto nel finale del secondo tempo di Lazio-Milan. La squadra di Fonseca ha dato inizio alla propria stagione in salita, raccogliendo appena 2 punti nelle prime tre gare di campionato. A complicare le cose, facendo divampare gli animi dell’ambiente, ci hanno pensato Theo Hernandez e Rafael Leao con il loro atteggiamento assunto durante la gara contro la Lazio.

Comportamento che è stato preso di mira da molti tifosi rossoneri, ma in particolar modo da molteplici addetti ai lavori che non hanno usato mezzi termini per definire quanto visto in Lazio-Milan dai due calciatori rossoneri. Nonostante le critiche incombono, impazzando sopratutto sui social network, le intenzioni di Theo Hernandez restano comunque molto chiare. Il terzino francese non ha dubbi sul colore che avrà il suo prossimo futuro.

Theo Hernandez ha deciso il suo futuro: la volontà è chiara

Uno dei temi più bollenti dei prossimi mesi riguarderà proprio Theo Hernandez ed il suo contratto in scadenza nel 2026. Nonostante sia finito nell’occhio del ciclone dopo i fatti di Lazio-Milan, il terzino francese ha chiare le sue idee per il futuro. Secondo quanto raccolto dal quotidiano ‘Il Corriere della Sera’, Theo Hernandez avrebbe ribadito la sua volontà di rimanere in maglia rossonera.

Tuttavia, il terzino classe 1997 vorrebbe ricevere dal Milan lo stesso trattamento che è stato riservato a Rafael Leao in sede di rinnovo. Theo si considera uno dei principali leader della rosa e per questo vorrebbe che i suoi grandi, sia sul campo che all’interno dello spogliatoi, venissero riconosciuti dalla dirigenza anche sul piano economico .

La richiesta di Theo

Infatti, per estendere il proprio contratto, l’ex calciatore del Real Madrid avrebbe avanzato una proposta di rinnovo da circa 8 milioni di euro più bonus. Una cifra, che se concordata, permettere al terzino francese di diventare il calciatore rossonero con l’ingaggio più alto, superando Rafael Leao (7 milioni di euro netti). La proposta avanzata dall’entourage del calciatore, però, sarebbe stata considerata alta dalla società. Il club sin qui non è mai andato oltre i sette milioni. Il tempo per negoziare c’è, tra le parti si respira fiducia per le riuscita della trattativa. La proprietà cercherà di trovare un accordo, ma al ribasso rispetto alla cifra richiesta.

Da parte del Milan ci sarebbero tutti i presupposti per avviare le pratiche dell’estensione contrattuale di Theo Hernandez, consapevole delle sue qualità e che è uno dei terzini sinistri più forti d’Europa. Nonostante ciò, il francese in questo inizio di stagione sta lasciando molto a desiderare per attitudine e atteggiamento. Dopo quanto accaduto nel match con la Lazio, il Milan si aspetta di vedere un Theo diverso sia in termini di prestazioni che di comportamento.