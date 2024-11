Niente Milan, va alla Roma: annuncio in arrivo

I rumors sul Milan non sono mancati negli ultimi giorni, ma è pronto a trasferirsi alla Roma: l’annuncio ora è in arrivo

Il calciomercato spesso ci regala storie incredibile, che catalizzano per giorni l’attenzione mediatica, almeno fino a quando non si arriva alla chiusura totale. E capita che tra le big di Serie A si creino delle sfide di grandi proporzioni e per profili sempre più importanti, tra i calciatori e non solo.

In quest’inizio di stagione, Milan e Roma sono accumunate da una certa difficoltà a raggiungere i risultati. La delusione è tanta tra i tifosi, tanto da far pensare sempre più spesso a un cambio in panchina.

Fonseca e Juric con lo spettro dell’esonero: come stanno le cose

Paulo Fonseca è riuscito a strappare i tre punti con il Monza e per il momento ha salvato la panchina, anche se la prestazione non è stata proprio convincente o quella che si aspettavano i tifosi. È andata peggio alla Roma che ha incassato un’altra sconfitta, stavolta in trasferta contro il Verona, ed è nella parte destra della classifica.

Serve una svolta al più presto se non si vogliono perdere tutti gli obiettivi in programma, a partire dalla qualificazione in Champions League. E, dopo l’addio di Daniele De Rossi, proprio in queste ore si sta ragionando sull’esonero di Ivan Juric. Il tecnico ex Torino ha la media punti più bassa totalizzata da un allenatore della Roma negli ultimi anni e ora il suo tempo è agli sgoccioli.

In molti credevano che il suo sostituto naturale sarebbe stato Daniele De Rossi, ma i Friedkin sembrano di altre opinioni e vogliono puntare su un profilo d’alto livello internazionale. Un nome a sorpresa sta superando in poco tempo tutta la concorrenza.

Niente Milan per Mancini: c’è la Roma

Roberto Mancini ha fatto parlare parecchio di sé negli ultimi giorni. Prima il suo addio all’Arabia Saudita è diventato ufficiale dopo una serie di risultati deludenti, poi è stato accostato a più riprese il Milan, proprio come sostituto di Fonseca.

Ora la Roma sembra poter avere gli argomenti per convincere in breve tempo l’ex Ct dell’Italia, che con gli Azzurri ha vinto gli Europei. I Friedkin ora sanno di non avere più margine d’errore per ricucire con la piazza e un nome importante è l’unico modo per farlo, anche se si parla di un ex Lazio.