Theo Hernandez: svolta sul rinnovo, l’annuncio prima di Milan-Juve

Ci sono finalmente novità importanti sul rinnovo di Theo Hernandez: la svolta è arrivata prima di Milan-Juventus.

E’ il grande giorno di Milan-Juventus, una sfida che oltre a essere una delle principali classiche del nostro campionato potrà dire anche tanto sul prosieguo della stagione rossonera. Finora gli uomini di Fonseca hanno alternato splendide prestazioni ad altre davvero poco convincenti: un rendimento altalenante che si nota anche in classifica, dove il Diavolo paga un ritardo di otto punti dal Napoli capolista anche se deve recuperare il match non disputato a Bologna causa alluvione. Se da una parte tutti i riflettori sono puntati sul big match che andrà in scena quest’oggi a San Siro, dall’altra la dirigenza rossonera è impegnata anche sui rinnovi dei giocatori più importanti della rosa.

Una delle questioni che Ibrahimovic e Moncada puntano a risolvere al più presto è certamente quella che riguarda Theo Hernandez. La prima parte di stagione dell’esterno francese non è stata convincente e in queste ultime settimane è trapelata anche la voce di un possibile addio a fine stagione.

Theo Hernandez, futuro deciso: c’è già la cifra

In realtà questi rumors non sembrano trovare conferma. Anzi, proprio in queste ore è arrivata una notizia che farà certamente felice il popolo rossonero: secondo quanto riportato da Calciomercato.com, infatti, pare che la trattativa per il rinnovo dell’ex Real Madrid sia finalmente arrivata a un punto di svolta.

Sebbene il discorso sia ancora all’inizio pare che l’entourage del giocatore e il club di via Aldo Rossi abbiano finalmente trovato un accordo per permettere a Theo Hernandez di continuare a vestire la maglia rossonera. Sempre a detta di Calciomercato.com le parti avrebbero anche concordato la cifra dello stipendio del nuovo contratto, che andrà quindi a sostituire quello attuale in scadenza nel 2026.

Il Milan tiene vivo il piano B: occhi su Nuno Tavares

Theo Hernandez andrà infatti a guadagnare 6 milioni di euro a stagione, probabilmente fino al 2028 o 2029. Si tratta di un bel balzo in avanti: oggi, infatti, il terzino della Nazionale francese percepisce 4 milioni di euro netti con il Milan. Il Diavolo è convinto che siano ormai state poste le basi e spera di poter arrivare alla fumata bianca già nei prossimi giorni.

Ovviamente, per non correre rischi, la dirigenza continua a seguire altri terzini sinistri: in prima fila sembra esserci Nuno Tavares, esterno dell’Arsenal in prestito alla Lazio che sta facendo benissimo con i biancocelesti di Baroni.