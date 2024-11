Milan: il top player non rinnova, il sostituto gioca in Serie A

Niente rinnovo di contratto per il top player del Milan: richieste altissime, i rossoneri ne prendono un altro dalla Serie A.

Il Milan sta cercando di trovare solidità e continuità di risultati. Dopo l’exploit di Madrid in tanti si attendevano una conferma a Cagliari, invece all’Unipol Domus i rossoneri sono incappati di nuovo negli errori che troppo spesso hanno contraddistinto questa prima parte di stagione. Tra i più negativi sicuramente Theo Hernandez, colpevole soprattutto di aver lasciato praterie a Zappa in occasione del gol del 3-3. Non è la prima volta che il laterale francese viene preso di mira: in questi ultimi mesi le sue prestazioni hanno lasciato parecchio a desiderare e i tifosi hanno cominciato a spazientirsi.

Un fastidio che probabilmente aumenterà ancora di più dopo che sono state rese note le richieste di Theo Hernandez per il rinnovo. L’ex Real Madrid vedrà scadere il suo contratto con i rossoneri nel 2026 e da tempo la società di via Aldo Rossi e l’entourage del giocatore sono in contatto per cercare di arrivare a un rinnovo.

Milan: Theo Hernandez ha chiesto il raddoppio dello stipendio

Da qualche settimana, però, le cose si sono fatte piuttosto complicate, anche a causa del rendimento tutt’altro che soddisfacente dell’esterno sinistro. Ora però siamo di fronte a un vero e proprio colpo di scena: Theo Hernandez ha infatti chiesto il raddoppio dello stipendio per mettere la firma sul prolungamento dell’intesa.

Stando a quanto riportato da Sky Sport il laterale transalpino vuole portare il suo compenso da 4 a 8 milioni di euro a stagione. Una cifra che però il Milan non sembra affatto disposto a garantirgli. I parametri salariali della società rossonera sono ben precisi: attualmente il più pagato è Rafael Leao, che percepisce 5 milioni di euro a stagione.

Milan, se salta Theo c’è già il sostituto: arriva dalla Lazio

Cosa succederà adesso? Nei prossimi giorni le parti si incontreranno nuovamente per cercare di capire come arrivare a un’intesa, che potrebbe essere trovato sulla base di 6 milioni di euro a stagione fino al 2029. Tuttavia nel frattempo il Diavolo guarda anche altrove.

Se il rinnovo di Theo Hernandez dovesse saltare definitivamente il Milan andrebbe all’assalto di Nuno Tavares, il 24enne di proprietà dell’Arsenal che sta facendo benissimo con la Lazio di Baroni. L’altra alternativa risponde al nome di Vanderson, terzino brasiliano in forze al Monaco in Ligue 1.