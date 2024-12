Affare in attacco per il Milan: le due condizioni per chiudere

Il Milan può concludere un nuovo affare in attacco che potrebbe cambiare il corso del club: spuntano le due condizioni per chiudere

Le ultime vittorie contro Slovan Bratislava ed Empoli – poi è arrivato anche il risultato tennistico contro il Sassuolo – sembrano aver cambiato il corso della stagione per il Milan. I rossoneri stanno riuscendo a trovare finalmente la quadratura del cerchio che spesso è mancata e ha anche inciso sulla classifica e gli obiettivi per quest’anno.

Tutti credono nella rimonta scudetto, a partire da Paulo Fonseca, ma la sensazione è che il percorso del Diavolo non sia ancora concluso per questa stagione. In generale, bisognerà tornare a intervenire sul calciomercato per puntellare diversi ruoli, e non solo in entrata.

Il Milan si rifà il look: il punto tra entrate e uscite

La dirigenza del Milan sembra aver ben chiaro dove intervenire e come farlo. Si parla tanto dell’acquisto di un nuovo difensore centrale, ma in realtà la società si sta adoperando soprattutto per portare in rosa un sostituto di primo livello per Theo Hernandez, che non ha una vera e propria alternativa mancina alle sue spalle.

E occhio anche al centrocampo: Fofana e Reijnders stanno brillando e convincendo, ma ciò non implica che Moncada, Furlani e Ibrahimovic non siano alla ricerca di un nuovo regista, con Samuele Ricci primo della lista. A fare rumore, però, è soprattutto l’attacco: c’è chi crede che Alvaro Morata non sia la prima punta in grado di portare un ampio bottino di gol che servirebbe.

Per questo, attenzione anche a eventuali opportunità in quella zona di campo, che però potrebbero concretizzarsi solo attraverso delle uscite. Oltre allo spagnolo, ci sono anche Abraham e Jovic – entrambi poco convincenti – e sembra ancora presto per l’esplosione definitiva per Camarda.

Abraham al bivio: le condizioni per il suo addio

In realtà, la situazione dell’inglese è molto diversa da quella dell’ex Fiorentina. L’ex Chelsea piace molto a Fonseca, che l’aveva preteso la scorsa estate, ma i prossimi mesi saranno decisivi per stabilire il suo futuro.

Come riporta ‘Calciomercato.com’, ci sono già le due condizioni per la sua permanenza. Innanzitutto, dovrà farsi trovare sempre pronto e fare bene ogni volta che verrà chiamato in causa, anche a gara in corso. E poi dovrà abbassare le sue pretese economiche – attualmente ha un ingaggio pesantissimo da 4,5 milioni a stagione.