Milan, altro caso in attacco: annuncio Morata-Zirkzee

Il Milan è alle prese con un nuovo caso in attacco: le parole su Morata hanno fatto discutere e occhio al nuovo intreccio con Zirkzee

La prova della continuità il Milan l’ha superata di rado in questa stagione. Anche dopo grandi prove, come quelle contro il Real Madrid o l’Inter, la squadra rossonera si è sempre bloccata, facendo infuriare i tifosi, che stanno vedendo parte degli obiettivi complicarsi già a dicembre.

Per Paulo Fonseca non è facile trovare la collocazione tattica ideale a determinati calciatori, o meglio l’amalgama del gruppo che permette di raggiungere anche i risultati più ambiziosi. Per questo, il tecnico continua a cambiare tanto, e per farlo deve spesso snaturare le caratteristiche di alcuni singoli.

Il Milan e le scelte in attacco di Fonseca: cosa cambia

Da inizio stagione, l’allenatore rossonero ha cambiato pelle ai suoi più volte, spesso anche a sorpresa. In molti lo accusano di aver ruotato troppo spesso i difensori centrali, ma anche in attacco la continuità non è stata così tanta. Dopo i primi tentativi di 4-3-3, in occasione del derby, Fonseca ha tentato la strada del 4-2-4, con un’altra prima punta di ruolo al fianco di Morata.

Le cose non sono andate affatto male in quel caso, ma non si tratta di un sistema di gioco sostenibile nel lungo periodo, soprattutto per la fase difensiva e le richieste che devono essere fatte agli attaccanti. Per questo, si è tornati alle origini, ma è sorto un nuovo problema per il tecnico, quello di non lasciare solo Morata lì davanti.

Per questo, sta accentrando tanto in fase di possesso la posizione di Leao e Pulisic, ma c’è chi pensa che non sia sufficiente neanche quest’idea e sia puramente una questione di caratteristiche.

“Morata è un Zirkee”: l’esigenza di un nuovo bomber e le parole di Zazzaroni

Su Italia 1, Ivan Zazzaroni ha rilasciato delle dichiarazioni che continuano a far discutere: “Morata non è un centravanti vero. Non mi piace dire sottopunta perché non è neanche una sottopunta”, ha dichiarato. E subito dopo ha aggiunto che è un calciatore alla Zirkzee, ma meglio.

La diretta conseguenza, viste le continue bocciature per Abraham e Jovic, è che il Milan dovrebbe tornare sul calciomercato per acquistare un bomber di ruolo, talvolta affiancandolo allo spagnolo ex Juventus. Chissà che le cose non vadano così, ma il tema resta spinoso, anche perché dopo Giroud la dirigenza sapeva bene di dover investire in quella zona di campo.