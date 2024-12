Calciomercato, 4 nomi per il Milan: deciso il colpo a centrocampo

Il Milan pensa concretamente di rinforzare la rosa sul calciomercato di gennaio: 4 nomi per i rossoneri, ecco il colpo a centrocampo

I tifosi del Milan sperano che nell’ultima settimana possa essere finalmente arrivata una sterzata decisiva per la stagione in corso. I rossoneri sono riusciti a centrare due vittorie parecchio pesanti contro lo Slovan Bratislava e l’Empoli, match che non si potevano assolutamente sbagliare per dare nuove prospettive alla stagione.

Paulo Fonseca, infatti, ha detto senza mezzi termini di credere alla rimonta scudetto e per concretizzarla ha bisogno di un filotto di vittorie e di qualche errore da parte delle prime della classe – Napoli e Atalanta stanno volando alle prime due posizioni, in attesa dell’Inter.

Fonseca chiama rinforzi sul calciomercato: l’identikit giusto

L’allenatore gradirebbe parecchio dei rinforzi sul calciomercato in entrata e li vorrebbe già a gennaio. Oltre al nuovo difensore centrale di cui si parla da tempo, attenzione anche al possibile arrivo di un centrocampista, diventata sempre di più un’esigenza per il tecnico.

Ultimamente i titolari stanno mostrando un livello piuttosto alto: Tijjani Reijnders si sta imponendo come uno dei migliori centrocampisti della Serie A a suon di gol e assist, e Fofana sembra la spalla perfetta per lui, un calciatore in grado di correre molto, riequilibrare la squadra e fare la differenza nel recupero del pallone.

Alle loro spalle, però, rischia di esserci un problema non indifferente. Ismael Bennacer sta tornando con un grave infortunio, ma non si sa nel concreto quando sarà pronto e che tipo di rendimento potrà offrire nella seconda parte di stagione. Per questo, la dirigenza rossonera è pronta a tornare sul calciomercato e, secondo quanto riporta ‘Tuttomercatoweb’, è pronta ad accelerare per un nuovo acquisto a gennaio in quella zona di campo.

Ricci e non solo: i nomi per il centrocampo del Milan

Il sogno della società rossonera resta Samuele Ricci e su questo non ci sono molti dubbi. Il Torino, però, spara davvero alto per la valutazione del ragazzo e il Milan non può permettersi di spendere una cifra del genere.

Per questo, ci sono anche diverse alternative per completare la rosa: occhio a Bondo del Monza, ma anche a Belahyane del Verona, profilo che piace anche all’Inter. Il quarto nome è quello di Frendrup, per cui il Genoa chiede circa 20 milioni di euro. Uno di loro alla fine dovrebbe arrivare.