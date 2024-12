Milan, annunciato il ritorno: domani sarà a Milanello

Un grande ritorno al Milan si sta concretizzando proprio in queste ore: il calciatore sarà già domani a Milanello, colpo per Fonseca

Il Milan vuole proseguire il suo buon momento di forma, dare continuità di gioco e prestazioni e non fermarsi proprio ora, sul più bello, quando la stagione entra nel vivo. Dopo la vittoria in Champions League contro lo Slovan Bratislava, ne è arrivata un’altra contro l’Empoli che ha messo in luce tutte le qualità del gruppo.

Il calendario congestionato dei rossoneri non dà tregua e riparte da stasera, visto che partirà la Coppa Italia del Diavolo con la partita contro il Sassuolo. Le attenzioni, quindi, sono tutte rivolte al campo in questa fase, ma occhio anche alle dinamiche sul calciomercato dove si cercano un paio di colpi a gennaio.

Il centrocampo del Milan traina la squadra: miglioramenti netti per Fonseca

Paulo Fonseca ora può beneficiare di un gruppo rodato, che sta imparando a trovarsi a memoria e in cui il centrocampo diventa un motore fondamentale che garantire equilibrio, qualità in fase offensiva e anche un buon bottino di gol e assist.

La dimostrazione è la crescita impetuosa di Tijjani Reijnders, su cui ora ci sono le maggiori big d’Europa, ma che è pronto a firmare il rinnovo di contratto con il Milan e a legarsi sempre di più alla società con cui sta diventando grande. Attenzione anche a Fofana, un mediano dalla grande facilità di corsa e forza propulsiva che sta diventando sempre più importante nell’economica del gioco e nella doppia fase.

Proprio in questa zona di campo, però, è atteso subito un altro ritorno decisivo e che Fonseca sta aspettando da diverso tempo. Stiamo parlando di Ismael Bennacer, ai box da mesi per infortunio e ora sulla via del recupero.

Bennacer domani a Milanello: le prospettive tra presente e futuro

Il regista algerino ha scritto pagine importanti della storia del Milan, soprattutto nel ciclo di Stefano Pioli, in cui è arrivato anche uno scudetto. Man mano ha perso centralità, anche a causa dei guai fisici patiti, ma si candida a essere un’alternativa importante nella seconda parte di stagione.

Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, dopo essersi curato in Qatar, l’ex Empoli sarà a Milanello nelle prossime ore. Inizierà prima gli allenamenti individuali, poi tornerà in gruppo, imponendosi nel breve periodo come un’opzione importante per il centrocampo di Fonseca.