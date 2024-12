Futuro Reijnders, l’olandese fa sognare i tifosi rossoneri: l’annuncio sul rinnovo

Novità sulla permanenza di Reijnders al Milan, Tijjani e la società hanno un accordo quasi totale per il prolungamento

Il centrocampista del Milan Tijjani Reijnders si sta distinguendo nel club rossonero per prestazioni positive. Con già 6 gol stagionali conferma l’investimento da parte della società che desidera tenerselo stretto.

L’obiettivo è quello di legarlo a Milano, anche se per ora non c’è nulla di ufficiale, le intenzioni da parte di entrambe le parti sembrano essere chiare.

Non ci sarebbe spazio infatti per altre squadre, soprattutto perché dopo solo un anno il club vuole già parlare di un altro contratto, come ha spiegato il padre di Tijjani in un’intervista rilasciata al De Telegraaf qualche settimana fa:

“Non capita spesso che un club voglia parlare di un nuovo contratto dopo un solo anno, quindi è una cosa speciale. Gli darà ancora più fiducia, perché il club lo considera un grande giocatore. Tijjani al Milan sta bene? Basta guardare il sorriso con cui gioca a calcio!”

Reijnders sul Milan: “Non ho ancora firmato, deve ancora succedere, ma siamo sulla buona strada“

Il tema del rinnovo del contratto dopo appena un anno è stato l’argomento che ha colpito anche lo stesso Reijnders. L’olandese infatti in un’intervista a Ziggo Sport Rondo ha definito la sua posizione rispetto alle voci sul suo futuro al Milan.

Ha spiegato il centrocampista:

Non ho ancora firmato, deve ancora succedere, ma siamo sulla buona strada. È una bella ricompensa che il Milan vuole darmi. Estendere il contratto dopo un anno non capita spesso. Il Milan è un grande club in cui giocare. È bello vedere l’apprezzamento.

Della sua condizone al Milan ha confermato le sensazioni positive:

“In questo momento mi sento molto bene. Ovviamente questo mi aiuta a raggiungere i miei obiettivi. Quindi si, mi ci trovo bene in città”

Si può supporre dunque che il prolungamento del rapporto tra Reijnders e il Milan sia al 90% e che all’ufficialità manchi solo la firma.