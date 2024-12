Calciomercato, intrigo tra Inter e Milan: affare con il Barcellona

Il calciomercato potrebbe portare un nuovo intrigo tra Inter e Milan nel prossimo futuro sul calciomercato: occhio all’affare con il Barcellona

Non è facile predire cosa accadrà nelle prossime sessioni di calciomercato, ma la certezza è che Inter e Milan potrebbero entrare ancora una volta in rotta di collisione per diversi obiettivi. Non è successo di rado che la rivalità identitaria tra i due club del capoluogo lombardo possa spostarsi con facilità dal campo al calciomercato e per nomi non proprio banali.

Basterebbe citare quello che è successo negli anni con i vari Pirlo, Ibrahimovic, Nesta, Calhanoglu e Ronaldo: sgarbi o più spesso duelli che riguardano puntualmente l’una e l’altra parte. Stavolta potrebbe formarsi un vero e proprio triangolo con il Barcellona per un nuovo difensore centrale.

Inter e Milan hanno necessità di chiudere un nuovo difensore

A gennaio la situazione sembra piuttosto ferma per entrambe in entrata, almeno in quel ruolo, ma per l’estate Inter e Milan si stanno già guardando attorno per scovare il profilo giusto per puntellare la difesa. I nerazzurri potrebbero dire addio a Stefan de Vrij dopo tanti anni insieme, e anche la posizione di Francesco Acerbi è più in bilico dopo i recenti infortuni – c’è una clausola per rescindere prima di giugno 2026.

Il Milan, invece, vorrebbe alzare il livello di un reparto che non ha ancora trovato un vero e proprio leader (problema che c’è anche in attacco), e in cui spesso Paulo Fonseca continua ad alternare le coppie, senza grossi risultati, a dir il vero. Serviranno anche delle cessioni per quanto riguarda i rossoneri, ma in entrata sicuramente almeno un’operazione verrà conclusa.

Dalla Spagna sono convinti che entrambi i club si metteranno in fila per un nome dal Barcellona. Secondo quanto riporta ‘fichajes.net’, infatti, le due società hanno messo gli occhi su Andreas Christensen.

Derby di Milano per Christensen: come stanno le cose

Il portale iberico ha sottolineato come le italiane siano in prima fila per il centrale danese – bisogna considerare anche la Juventus nella corsa al calciatore. Al momento, l’ex Chelsea è fermo per un’infiammazione del tendine d’Achille che non gli permetterà di non tornare in campo fino al 2025.

In ogni caso, non era mai stato schierato titolare da Flick e ha totalizzato solo una presenza in stagione. Ciò potrebbe portare le milanesi ad avanzare una proposta di prestito, magari con obbligo di riscatto per accontentare le parti. In ogni caso, il suo cartellino oggi non può costare più di 20 milioni di euro.