Calciomercato: Tonali torna in A, lo scambio sblocca l’affare

Il centrocampista italiano spinge per un ritorno nel nostro campionato e nelle prossime settimane potrebbe prendere piede uno scambio

Sandro Tonali vuole ritornare in Serie A. Nonostante il Newcastle lo consideri un giocatore importante, il centrocampista spera di poter calcare ancora una volta i campi del nostro campionato e il suo entourage è al lavoro per trovare una soluzione. Come ben sappiamo, nelle scorse settimane si è parlato tanto della possibilità di un approdo alla Juventus. Una ipotesi che sembra essersi raffreddata, ma a gennaio tutto può succedere essendo una sessione di calciomercato molto imprevedibile.

E nelle prossime settimane potrebbe prendere piede una ipotesi di calciomercato mai presa in considerazione. Infatti, Tonali potrebbe arrivare in Serie A tramite uno scambio. Ad oggi siamo nel campo delle ipotesi e suggestioni, ma non è da escludere che presto si possa iniziare una trattativa per capire la possibilità di chiudere questa operazione oppure fare un passo indietro.

Mercato: ritorna Tonali, i dettagli

Sandro Tonali spinge per il trasferimento in Italia e ci sono diverse possibilità sul tavolo. Se l’Inter è stata esclusa a priori per il suo passato, l’ipotesi Juve non è assolutamente tramontata. I bianconeri sono alla ricerca di un calciatore con quelle caratteristiche anche se sin da ora c’è la consapevolezza che non si tratta di una operazione facile per diversi motivi.

E il Milan? I rossoneri un pensierino lo hanno fatto. Poi le condizioni economiche hanno portato la dirigenza a non approfondire la situazione. Ora, però, le cose potrebbero cambiare. Stando a caughtoffside.com, il Newcastle sarebbe balzato in pole position nella corsa a Tomori e non è da escludere che si possa pensare ad uno scambio con Tonali in questo calciomercato. Ipotesi difficile per diversi motivi, ma l’idea è da prendere in considerazione visto che il centrocampista accetterebbe di buon grado il ritorno in rossonero.

Ad oggi non sembra esserci nessuna trattativa di scambio Tonali–Tomori tra Milan e Newcastle, ma le richieste dei rossoneri per il centrale potrebbero portare a questa possibilità. Una idea di calciomercato destinata a stuzzicare molto i rossoneri anche se ad oggi bisognerà aspettare il pensiero di Conceicao.

Milan-Tonali: fantamercato o realtà?

Un ritorno di Tonali al Milan, anche per questioni economiche, sembra essere soprattutto fantamercato. Ma l’arrivo di Conceicao potrebbe cambiare un po’ le carte in tavola e l’interessamento nei confronti di Tomori potrebbe consentire di ipotizzare uno scambio di calciomercato.