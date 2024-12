Calciomercato: 70 MLN per Tonali in Serie A, si chiude; la destinazione

Sandro Tonali, alla fine, potrebbe far rientro in Serie A per la bellezza di 70 milioni di euro.

A riportare la notizia sul suo trasferimento dal Newcastle, di nuovo in Serie A, è Il Corriere dello Sport, che ne ha fatto il punto della situazione.

L’ex Brescia e Milan è tra gli oggetti del desiderio del calciomercato internazionale e, da quando è tornato in campo dopo la squalifica per scommesse, non esce più dal campo, diventato ormai uno dei principali titolari in Premier League, nella complessa annata che comunque stanno vivendo i Magpies. Stesso Newcastle che lo dichiara incedibile ma, di fronte a tali cifre, farà fatica a dire di “no”.

Calciomercato, riecco Tonali in Serie A: si chiude per 70 milioni

Sono circolati, in realtà, alcuni rumors sul mercato del Milan e sul potenziale ritorno di Sandro Tonali in rossonero.

La verità però è che di fronte a queste cifre, i rossoneri dovranno obbligatoriamente farsi da parte considerando che sono altri i reparti sui quali vanno spesi così tanti soldi. Soprattutto poi se ad andare via, a fine stagione, saranno calciatori di un certo livello, quali Theo Hernandez e Rafa Leao.

In casi di cessione dei due calciatori rossoneri, allora non è al ruolo di centrocampo che dovrà guardare il Milan, figurarsi poi per 70 milioni, nonostante l’importanza che avrebbe un calciatore come Sandro Tonali, tra i migliori centrocampisti italiani. A prenderlo, però, potrebbe essere una delle squadre che ha urgente bisogno di sistemare le cose, visto il disastro compiuto con altri acquisti, in questa stagione: è la Juventus di Thiago Motta, pronta a puntare davvero su Tonali.

Milan: beffa e contro-beffa su Tonali

Il Milan beffò la Juventus sul colpo Tonali, quando lo prelevò dal Brescia. Adesso, invece, è la Juventus pronta a beffare il Milan per Sandro Tonali. Secondo quanto spiegano dalla stessa fonte, i bianconeri potrebbero convincere il Newcastle con un’offerta da 70 milioni di euro, che sarebbe finanziata da alcune cessioni, oltre alla posizione di Douglas Luiz, che potrebbe far rientro all’Aston Villa. Stesso calciatore brasiliano che, però, dovrà essere rivitalizzato dopo aver convinto poco o nulla e con il suo valore di mercato che è calato. Che sia proprio nell’ipotesi dello scambio, la possibilità concreta di vedere Tonali alla Juventus?

Serie A, colpo Tonali: si può chiudere anche con lo scambio

Il cartellino di Douglas Luiz, più un conguaglio economico, per convincere il Newcastle a cedere Tonali. Tra i bianconeri filtrerebbe quest’idea, con la possibilità di prenderlo già a gennaio. Ma i Magpies non vorrebbero privarsi del calciatore italiano, almeno fino alla fine di questa stagione. Pertanto, questa ipotesi, sarebbe concreta per quanto riguarda il calciomercato estivo.