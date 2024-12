Ultim’ora Tonali Milan, arriva la risposta ufficiale: svelata la verità

Ultim’ora su Tonali e il Milan, con la notizia che svela la verità sul ritorno del calciatore tramite la risposta ufficiale arrivata

Nelle ultime ore è giunta fuori una notizia su Sandro Tonali: il centrocampista ex Milan è finito sulla bocca di tutti per via di un possibile trasferimento dal Newcastle United, con delle voci riguardanti l’Italia tra le tante.

Tonali, arrivato nel 2023 in Premier League, non ha potuto esprimersi al meglio per via della squalifica rimediata nella scorsa stagione che lo ha tenuto lontano dal terreno di gioco per molti mesi, venendo messo quindi ai margini del progetto tecnico dei Magpies.

Il club però ha aspettato saggiamente, anche per via dell’importanza del calciatore, il suo ritorno in campo: in poco tempo Tonali è entrato nel cuore dei tifosi inglesi, dopo il doloroso addio al Milan, squadra di cui è tifoso.

Un possibile ritorno in patria è stato commentato proprio dal suo agente, Beppe Riso, che ha voluto fare chiarezza in merito alle voci giunte fuori sul suo assistito.

Tonali torna in Italia? Le parole dell’agente

Beppe Riso ha parlato in esclusiva con Fabrizio Romano, grande esperto di calciomercato, in merito alla situazione legata al futuro di Tonali. Come espresso dalle sue parole, Tonali non è in vendita.

“Sandro non sta considerando un ritorno in Serie A, è felice al Newcastle” – afferma l’agente.

Riso ha confermato anche l’amore che i tifosi inglesi provano nei confronti del calciatore, uno dei principali motivi per non lasciare una piazza importante che è pronta a sognare in grande, anche grazie agli innesti di mercato che potrà realizzare.

La Premier League si sa, è il sogno di qualunque calciatore e Tonali al momento è voglioso di prendersi in mano il campionato, dopo la stagione guardata soltanto per televisione. Magari in futuro chissà, potrà esserci il desiderio di tornare a vestire la maglia dei propri sogni, quella rossonera.