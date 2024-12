Conte sfida il Milan: scontro di mercato per il centrocampista

L’allenatore del Napoli Antonio Conte è pronto a sfidare il Milan sul mercato. I due club hanno un obiettivo in comune per il mese di Gennaio.

Pochi giorni e comincerà il calciomercato di gennaio, un calciomercato che come di consuetudine dovrebbe essere di riparazione. Il Milan potrebbe fare qualche movimento in entrata, probabilmente molto dipende anche dalle uscite ma il piano è rinforzare la rosa, specialmente a centrocampo. Il Milan vuole intervenire ma occhio anche al Napoli, squadra in vetta alla classifica e che si candida ad essere una delle protagoniste del calciomercato di gennaio.

Mercato Milan, il rinforzo a sorpresa può saltare

Osservando la rosa del Milan c’è la consapevolezza che forse serve 1 o 2 rinforzi in mezzo al campo, anche e soprattutto per poter sfruttare spesso Reijnders come trequartista. E’ tornato Bennacer, ma comunque il Milan tra gennaio e marzo avrà una lunga serie di incontri e serve rinforzare la rosa in ogni reparto, ovviamente il tutto legato anche a qualche cessione. I possibili arrivi sono sempre legati alle uscite, ma c’è un nome che stuzzica i rossoneri.

Si parla del giovane centrocampista del Verona Belahyane, sorpresa nel club scaligero in questa prima parte di stagione. Già in passato il club veneto ha dimostrato di non ritenere nessuno incedibile e quindi non è esclusa una cessione durante il calciomercato invernale. Belahyane piace molto ma non solo al Milan e il club rossonero potrebbe fare i conti con il Napoli di Antonio Conte, a caccia di rinforzi a gennaio.

Conte sfida il Milan, possibile beffa a gennaio

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb il Napoli di Antonio Conte potrebbe prendere a sorpresa Belahyane a gennaio e beffare cosi la concorrenza di Lazio e Milan, squadre da tempo sul giocatore. Il giocatore intriga per la sua capacità di abbinare qualità a quantità e il Milan rischia di vedere sfumare un serio obiettivo per il centrocampo. I rossoneri valutavano il suo profilo specialmente per giugno ma il giocatore potrebbe dire addio a gennaio.

Si era parlato molto della Lazio ma il club biancoceleste sembra orientato a rinforzare il centrocampo con Fazzini. La Lazio si è sfilata e ora occhio al Napoli che vede in Belahyane il sostituto ideale o comunque l’alternativa a Lobotka. Il club azzurro ha Lobotka e Gilmour ma lo scozzese non sembra ideale per il gioco di Conte.

Lo stesso Manna nel prepartita di Napoli Venezia ha confermato che il Napoli cerca un rinforzo a centrocampo, un giocatore che possa aiutare la squadra nei momenti di difficoltà e che sappia giocare bene con i piedi. Belahyane fa parte di questo tipo di giocatore e il Napoli pensa seriamente a lui.