Nuovo bomber Milan, sorpresa di mercato per gennaio: è appena andato in gol

Il Milan continua la ricerca ad un attaccante. Nelle ultime ore è spuntato un bomber italiano che sta sorprendendo davvero tutti.

Ultima gara dell’anno per il Milan che affronterà la Roma nel big match domenicale di serie A. I rossoneri necessitano assolutamente dei 3 punti, fondamentali per avvicinare la zona Champions League. La formazione guidata da Paulo Fonseca ha evidenziato alcune lacune in questa prima parte di stagione e per questo motivo – come confermato anche dal tecnico in conferenza stampa – la società potrebbe intervenire sul mercato di gennaio.

Mercato Milan, colpo a sorpresa in attacco

Uno dei reparti che ha destato maggiori problemi in questa prima parte di stagione è sicuramente l’attacco. Manca un bomber da 20 gol, è arrivato Alvaro Morata ma lo spagnolo non ha mai realmente convinto e ha avuto anche dei problemi fisici. Stessa situazione anche con Tammy Abraham che dopo un buon inizio si è perso ed ora sta avendo non poche difficoltà. Il centravanti inglese è in prestito e difficilmente verrà riscattato.

Il Milan ha in programma di fare un colpo in attacco, l’idea iniziale è quella di prendere un grande bomber a giugno ma non è escluso un intervento a gennaio ed ora il club guarda in serie A. Secondo quanto riporta Relevo il Milan è interessato al centravanti dell’Udinese Lorenzo Lucca, calciatore del club friulano e ormai fisso nel giro della Nazionale italiana. Sarebbe un colpo a sorpresa ma neanche troppo e Lucca è un nome piuttosto gradito a Paulo Fonseca.

Boom Milan, è sfida a due big di serie A

Lucca ha giocato oggi nel match di campionato tra Udinese e Torino ed ha firmato il suo settimo gol in campionato, andando a segno di testa. Il centravanti è molto alto ed è una vera spina nel fianco delle difese avversarie, per questo il Milan ci pensa e con un’offerta di circa 20 milioni di euro potrebbe convincere l’Udinese a cedere; d’altronde i friulani sono a metà classifica, non c’è rischio retrocessione e quindi potrebbero aprire alla cessione ma occhio alla concorrenza.

Come riporta il portale iberico oltre al Milan anche Fiorentina e Napoli sono interessate al giocatore, un’operazione più per giugno che per gennaio ma occhio a quella che potrebbe essere un’interessante opportunità dei prossimi giorni. Il Milan valuta questa possibilità ed eventualmente Lucca intriga.

Ovviamente servirà anche qualche uscita e magari la cessione di uno tra Luka Jovic e Noah Okafor o chissà anche entrambi potrebbe favorire l’assalto all’attaccante. Il mercato ancora deve iniziare, ma spunta una nuova vista per l’attacco rossonero.