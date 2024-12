Calciomercato Milan, arriva il difensore: battuta anche l’Inter

I tifosi del Milan sono pronti ad abbracciare il loro nuovo difensore. La dirigenza ha già affondato il colpo per l’obiettivo accostato anche all’Inter.

Cresce l’attesa in casa Milan per l’ultima sfida del 2024. Questa sera a San Siro i Rossoneri ospiteranno la Roma di Claudio Ranieri, in una sfida che rappresenterà per Paulo Fonseca un tuffo nel passato. Inutile dire che l’obiettivo di Reijnders e compagni saranno i tre punti per continuare la rincorsa alle prime posizioni.

Dopo il match contro i capitolini, il Diavolo volerà per l’Arabia Saudita per le final four di Supercoppa Italiana. Oltre al campo, però, l’attenzione sarà focalizzata anche sul mercato con il Milan chiamato a giocare un ruolo da protagonista. Sotto osservazione c’è soprattutto il reparto difensivo, con la dirigenza che starebbe già affondando il colpo per un obiettivo.

Il Milan vuole Mosquera: intermediario già al lavoro per chiudere

Tra le trattative più calde per il Milan c’è senza dubbio la possibile cessione di Fikayo Tomori alla Juventus in stile Kalulu. Con l’addio dell’inglese si aprirebbero le porte ad un acquisto e il suo nome potrebbe essere Cristhian Mosquera. Il centrale spagnolo del Valencia è in cima alla lista dei desideri di Moncada e Furlani e, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, un intermediario sarebbe già al lavoro per trovare la fumata bianca.

Il classe 2004, in scadenza nel 2026, non ha nessuna intenzione di rinnovare con il Valencia. Il Milan è pronto invece ad offrire un contratto fino al 2029, con la trattativa che potrebbe andare in porto già nei prossimi giorni. Fuori dalla corsa l’Inter, altro club sulle tracce di Mosquera che ora rischia seriamente di ritrovarsi il giovane spagnolo in campo a San Siro da avversario.

Chi è Mosquera: il gigante spagnolo che ha stregato il Milan

La scorsa estate Mosquera ha messo al collo l’oro dei Giochi Olimpici di Parigi vinto con la sua Spagna. Il 20enne è senza dubbio tra i migliori prospetti in tutta Europa: un vero e proprio gigante da 191 centimetri, veloce nonostante l’altezza ed anche bravo con i piedi. Il centrale del Valencia, infatti, conta addirittura il 91.2% di precisione nei passaggi.

Da non sottovalutare neanche la tenuta fisica: in questa stagione Mosquera non ha saltato neanche un minuto in campionato con la maglia del Valencia. È addirittura da agosto 2023 che lo spagnolo non salta una partita in Liga. Il Milan ne è rimasto stregato e presto le strade potrebbero congiungersi.