Scudetto e addio: il Milan prende il campione d’Italia

Il Napoli vince il titolo, ma è già tempo di pensare al futuro. E per uno dei calciatori ci potrebbe essere il trasferimento in rossonero. I dettagli

Il Napoli festeggia il suo quarto Scudetto. Contro il Cagliari i partenopei non sbagliano e vanificano la vittoria dell’Inter sul campo del Como. Un successo che consente ai partenopei di celebrare davvero una stagione molto importante, ma ora è tempo di pensare già al prossimo futuro. Da lunedì ogni giorno è buono per incontrare Conte e capire il suo destino. Intanto, però, per un giocatore questa potrebbe essere l’ultima partita giocata con la maglia azzurra e il Milan è pronto a chiudere una operazione importante.

Il calciatore piace da tempo al Milan e il titolo di campione d’Italia potrebbe consentire ai rossoneri di accelerare ancora di più nel prossimo calciomercato. Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi considerato che la volontà del Napoli è quella di analizzare il tutto a partire da lunedì e godersi la vittoria del titolo.

Calciomercato Milan: colpo dal Napoli, si chiude in estate

Il Milan guarda in casa Napoli per andare a rinforzare la rosa a disposizione del futuro tecnico. I partenopei rivoluzioneranno in parte la rosa nonostante lo Scudetto e i rossoneri potrebbero decidere di sondare il terreno per capire la fattibilità dell’operazione. Non è un colpo semplice considerata anche la concorrenza, ma Tare è pronto a fare un tentativo per provare a sbloccare la situazione.

I rossoneri dovranno andare a prendere un rinforzo importante in attacco e uno dei nomi sulla lista di Tare è quello di Raspadori. L’ex Sassuolo, a meno di clamorose sorprese, lascerà il Napoli nel prossimo calciomercato e il Milan potrebbe farci un pensierino per andare a rinforzare. Si tratta di un profilo importante sia per la sua duttilità che per il fatto di conoscere molto bene il nostro campionato

.

Per il momento la priorità del Napoli è quella di godersi lo Scudetto in questo weekend. Poi da lunedì si penserà al futuro e al calciomercato e Raspadori potrebbe rappresentare uno di quei giocatori destinati a lasciare la squadra con il titolo. E, in caso di apertura da parte dei partenopei, il Milan un pensierino lo farà sicuramente.

Mercato Milan: Raspadori nome per l’attacco

Il Milan dovrà rinforzare l’attacco nel prossimo calciomercato e il nome di Raspadori potrebbe davvero stuzzicare molto Tare considerato il fatto che il suo futuro sembra essere lontano da Napoli.

I partenopei cambieranno molto la prossima stagione e Raspadori è candidato ad essere sacrificato. In caso di via libera alla cessione, il Milan dovrebbe fare un tentativo per capire la fattibilità dell’operazione.