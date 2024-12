Milan, arriva Raspadori: lo scambio a sorpresa con il Napoli

Per i rossoneri, la pista Raspadori per il mercato di gennaio può improvvisamente decollare: ecco come l’attaccante può arrivare a Milano

Si avvicina il calciomercato di gennaio e con esso torna sul piatto il destino di diversi giocatori di discreto calibro, che al momento è piuttosto incerto. Un esempio lampante, da questo punto di vista, è Giacomo Raspadori, che al Napoli sta diventando un oggetto misterioso.

Un talento fulgido, quello dell’attaccante classe 2000, che tuttavia in azzurro ha vissuto alterne fortune, dal suo sbarco in riva al Golfo nel 2022. Con Antonio Conte, sta trovando poco spazio e una difficile collocazione tattica. E non per caso, si è già parlato, a più riprese, di un suo eventuale trasferimento in un’altra squadra. Escluso dallo stesso Conte, per non rinforzare una diretta concorrente, ma come sappiamo gli scenari sul mercato fanno in fretta a cambiare.

In ottica Milan, i rossoneri non avrebbero, nei loro piani, un intervento nell’immediato nel reparto offensivo. Anche se i gol degli attaccanti stanno mancando e un nuovo innesto potrebbe fare comodo. A sorpresa, potrebbe aprirsi una grande opportunità per il Diavolo, che potrebbe sfruttare un particolare incastro con il Napoli e mettere a segno un super scambio.

Milan, Raspadori si sblocca con il ko di Buongiorno: al Napoli serve Tomori

Tra le necessità degli azzurri, in vista di gennaio, c’era già prima quella di un rinforzo in difesa. Ancor di più con l’infortunio di Buongiorno, che ne avrà per almeno un mese dopo la frattura a due vertebre della zona lombare.

Il Napoli a questo punto accelererà sul mercato per trovare un difensore all’altezza. In casa Milan, c’è Tomori che sta scivolando indietro nelle gerarchie, e non è più un inamovibile. Secondo ‘Milanlive’, il Diavolo potrebbe proporre lo scambio tra il centrale inglese e Raspadori. E le probabilità che dagli azzurri arrivi una apertura sono in aumento.

Milan, l’altro colpo di gennaio è il vice Theo Hernandez: i nomi

Il Milan, poi, in entrata sta valutando anche qualche altro colpo. Come un vice Theo Hernandez, che appare essenziale, nonostante il giovane Jimenez contro il Genoa abbia dato buona prova di sé.

Riguardo a Hernandez, lo sblocco della trattativa per il rinnovo è già una buona notizia. Ma ora, serve una alternativa di livello su quella fascia e la risposta potrebbe arrivare dalla Fiorentina, dove può partire l’assalto a Biraghi o a Parisi.