Milan: primo affare di Tare, arriva l’ex Lazio

Il nuovo direttore sportivo dei rossoneri potrebbe decidere di andare a prendere un suo ‘fedelissimo’ per andare a rinforzare la rosa

La nuova era Tare partirà ufficialmente da lunedì. Il direttore sportivo ha firmato con i rossoneri e, una volta terminato il suo campionato, si inizierà a programmare il futuro. La priorità in questo momento è scegliere il nuovo allenatore. Subito dopo si inizierà a ragionare su come andare a rinforzare la rosa nel prossimo calciomercato e il direttore sportivo potrebbe andare a prendere uno dei suoi fedelissimi durante l’esperienza alla Lazio.

Secondo le informazioni de Il Milanista, i rossoneri potrebbero andare con forza su un calciatore per rinforzare la rosa nel prossimo calciomercato. Per il momento si tratta di una suggestione più che una pista reale. In casa Milan i ragionamenti sono ancora in corso e solo nel corso delle settimane saranno sciolti tutti i dubbi. Di certo parliamo di un profilo che piace molto a Tare e con il via libera del tecnico l’affare potrebbe chiudersi.

Calciomercato Milan: Tare subito decisivo, il primo colpo

Il direttore sportivo rossonero inizierà a lavorare sin da subito per rinforzare il Milan. Sarà una estate lunga per Tare considerato anche la stagione deludente dei rossoneri. La prima scelta riguarderà sicuramente quella dell’allenatore e subito dopo si inizierà a pensare a come andare a rinforzare la rosa a disposizione del nuovo tecnico.

Stando a quanto riferito da Il Milanista, il club meneghino potrebbe andare con forza su Luiz Felipe. Il difensore italo-brasiliano è molto conosciuto da Tare e il direttore sportivo potrebbe approfittare del contratto in scadenza nel 2026 per portare il centrale al Milan nel prossimo calciomercato. Per adesso non c’è nessuna trattativa, ma si tratta di una semplice suggestione. Le scelte definitive saranno fatte una volta nominato l’allenatore. Di certo è una pista da seguire con attenzione in futuro.

Il nome di Luiz Felipe potrebbe rappresentare una grande occasione per il Milan visti gli ottimi rapporti fra i due club. Senza dimenticare che il Marsiglia dovrà sedersi al tavolo con i rossoneri per trattare il riscatto di Bennacer. E non è da escludere che si possa inserire il centrale italo-brasiliano nella trattativa di calciomercato.

Mercato Milan: Luiz Felipe il nome nuovo per la difesa

Il nome nuovo per la difesa del Milan è quello di Luiz Felipe. Tare lo conosce molto bene avendolo avuto alla Lazio e potrebbe optare su di lui per rinforzare la difesa nel prossimo calciomercato.

Per il momento siamo nel campo delle ipotesi. Vedremo se in futuro si entrerà nel vivo della trattativa e Luiz Felipe diventerà un nuovo giocatore del Milan.