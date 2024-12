Dall’Inter al Milan: pronto il grande ritorno dell’ex nerazzurro in Serie A

Un centrocampista che fa al caso del Milan potrebbe arrivare a gennaio, in quello che sembra un “ritorno annunciato”, come fanno sapere quest’oggi.

Non trova spazio il centrocampista italiano che, al fine di evitare quanto si è visto con Verratti, potrebbe rientrare tra le idee dei club italiani.

C’è anche il Milan in coda, per quello che a prescindere dal rendimento attuale risulta essere uno dei migliori giovani talenti italiani. E lo stesso andrebbe a caccia di un minutaggio maggiore rispetto a quello che trova attualmente e che potrebbe, appunto, trovare di nuovo in Italia, con l’esordio in Serie A.

Dall’Inter al Milan: in rossonero troverebbe l’esordio in Serie A

Non ha mai trovato un solo minuto in Serie A, il classe 2003 che piace a mezzo campionato italiano. Perché diversi club stanno cercando di capire quanto possibile è la realizzazione del colpo sull’ex Inter che, salutando a titolo definitivo i nerazzurri, ha cercato fortuna altrove in uno dei top club al mondo.

Ma lo spazio che cercava, non l’ha trovato il centrocampista. Il giocatore del Chelsea è pronto alla separazione e, quest’oggi, Tuttomercatoweb ha fatto il punto su quella che è la sua situazione e sul possibile esordio che troverà a gennaio, in Serie A, qualora dovessero concretizzarsi le voci sul suo conto in merito al ritorno in Italia.

Non ha mai trovato infatti l’esordio in Serie A, ai tempi dell’Inter, Cesare Casadei. Il centrocampista però, a partire da gennaio, potrebbe finire in Serie A. E sulle sue tracce ci sarebbe anche il Milan, che va a caccia di un centrocampista da alternare a Fofana.

La destinazione in Serie A di Casadei: c’è pure il Milan

Cerca una titolarità che non trova al Chelsea. È chiaro che il prestigio del Milan e la possibilità di trovare maggiore spazio rispetto a quanto non ne trova al Chelsea, intrigherebbe eccome Casadei, nel giocare per i rossoneri. Ma scegliere un’altra squadra come ad esempio la Fiorentina, permetterebbe a Casadei come titolare in Serie A, di trovare quello che è lo spazio che cerca, per convincere poi anche Spalletti a chiamarlo in Nazionale. Sullo sfondo, per Casadei, ci sono anche le alternative Como e Genoa.

Ultime su Casadei: le cifre e i dettagli per il possibile affare al Milan

Se il Milan prenderà Casadei vorrà farlo a titolo definitivo e non solo in prestito perché a quel punto si assicurerebbe uno dei talenti più promettenti del calcio italiano. Anche per la Fiorentina sarebbe così, al contrario di Como e Genoa che si accontenterebbero di prenderlo in prestito per rinforzare il centrocampo e cercare di trovare gli obiettivi stagionali di squadra.