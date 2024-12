Milan, un nuovo centrocampista per Fonseca: il colpo dal Real

Serve un’alternativa a centrocampo per il Milan, come spiegano da Sky Sport in merito al colpo che riguarda il mese di gennaio.

Lo spiega il noto giornalista dell’emittente satellitare, Peppe Di Stefano, che si aspetta un mercato in una certa direzione da parte della dirigenza rossonera, parlandone apertamente sul suo canale YouTube.

Il Milan avrà bisogno di intervenire sul mercato per andare a sistemare quelle che sono le lacune soprattutto a centrocampo, considerando che Bennacer non si sa come tornerà, quando sarà in campo. E allora ecco che, come riportato negli ultimi giorni in merito al colpo possibile dal Real Madrid, spuntano fuori i nomi per il centrocampo che sarà del Milan.

Calciomercato: serve un centrocampista, l’analisi di Sky

Fofana e Reijnders rendono benissimo al Milan, specie per il secondo che sta brillando in questa stagione in chiaroscuro dei rossoneri.

L’olandese è diventato uno degli intoccabili ma è chiaro che, così come per Fofana, avrà bisogno di alternative. E visto che al momento c’è solo Bennacer che potrebbe non bastare, considerando i diversi impegni che riguardano il Milan da qui in avanti – Supercoppa su tutte, essendo l’impegno più importante di questa stagione – ecco che c’è bisogno di un’alternativa a centrocampo per Fonseca.

Lo ha analizzato lo stesso giornalista di Sky Sport che, per arrivare a metà stagione con sprint ed energia, consiglia al Milan di seguire quella direzione lì, di prendere un nuovo centrocampista. E nei giorni scorsi si è riaccesa una voce, dall’estero, sul colpo di calciomercato dal Real Madrid.

Milan, rispunta il colpo dal Real Madrid: la notizia dall’estero

Non più Brahim Diaz nel sogno vero e proprio per i tifosi rossoneri, su un suo ritorno, ma a centrocampo e al Real Madrid c’è un calciatore che continua a non trovare spazio. Quest’anno soltanto 9 partite in Liga, con 15 partite complessive giocate tra coppe e Mondiale per Club. Si tratta di Dani Ceballos, ex promessa del calcio spagnolo e che non ha mai visto il suo talento decollare. Lo stesso che però potrebbe fare al caso del Milan, non appena aprirà la sessione di mercato di questo gennaio.

Le cifre del colpo possibile dal Real Madrid

Nei giorni scorsi è stato Daily Milan a riportare le ultime sull’affare legato a Dani Ceballos, centrocampista che continua a piacere al Milan. Soprattutto adesso, che il suo valore di calciomercato è calato drasticamente e che potrebbe vederlo rilanciato, nella sua carriera, da continuare adesso in Serie A. Lo stesso Ceballos piaceva al Napoli in passato, che preferì poi puntare su Fabian Ruiz. Per prendere Ceballos, al Milan, potrebbe bastare un’offerta da 5-10 milioni di euro.