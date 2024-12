Doppio colpo Milan a gennaio, Ibra ha deciso: soccorsi in arrivo per Fonseca

La stagione del Milan ha vissuto importanti alti e bassi e sono diversi i giocatori in difficoltà. La società è pronta ad aiutare Paulo Fonseca.

Nonostante la vittoria in Champions League in casa Milan il clima non è dei migliori. I rossoneri hanno vinto solo nel finale contro la Stella Rossa e c’è grande malumore con le parole di Fonseca che sembrano aver quasi gli riscaldato gli animi. La speranza di tutti è che il club possa presto cambiare, specialmente in campionato.

In questa seconda parte di Dicembre la formazione rossonera affronterà Genoa, Verona e Roma in casa, avversari che – con 9 punti in tre gare – permetterebbero di avvicinare la zona Champions League e scacciare via ogni malumore. Poi si andrà a gennaio e il club vuole rinforzare la rosa nei reparti dove occorre e accontentare cosi le richieste dell’allenatore rossonero. In particolare potrebbero esserci rinforzi in difesa e specialmente a centrocampo.

Come riporta Tuttomercatoweb il Milan potrebbe effettuare un doppio colpo a gennaio, un difensore e un centrocampista, tutti seguendo ovviamente la linea tracciata in queste settimane da Cardinale e dalla dirigenza rossonera. Giocatori giovani, di grande prospettiva e a prezzi non eccessivi che non portino problemi alle casse rossonere. Intanto il club ha sondato diversi nomi per gennaio.

Mercato Milan, ecco tutti i nomi: Ibra ha pronta una lista

Per il centrocampo il Milan potrebbe prendere 1 o anche 2 giocatori, ovviamente è tutto legato alle cessioni ma il primo nome sulla lista rossonera è Morten Frendrup del Genoa, giocatore che piace molto anche alla Juventus. Altri nomi sono Belahyane del Verona e Bondo del Monza, club con il quale i rapporti – visto ovviamente la presenza di Galliani come dirigente nei brianzoli – sono davvero ottimi.

Il primo ha una valutazione di circa 15 milioni mentre gli altri due vengono valutati poco meno, circa 10 milioni a testa e non è escluso (molto dipende dal futuro di Bennacer) un doppio colpo in questo reparto, un pò corto.

Occhio anche a quello che succede sulla fascia dove Theo Hernandez non convince ma dove praticamente non ci sono alternative. Terracciano potrebbe partire e nel mirino rossonero sono finiti vari nomi. In casa Fiorentina Biraghi e Parisi partiranno e soprattutto quest’ultimo piace e potrebbe arrivare anche in prestito. Occhio anche a Dedic del Salisburgo ma qui si parla di un investimento più importante e quindi la società dovrà fare le proprie valutazioni.

Quel che è certo è che mancano poche settimane e il Milan di Paulo Fonseca si candida a essere una delle protagoniste del mercato invernale.