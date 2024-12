È finita con Ancelotti: dalla Spagna svelano dove allenerà Re Carlo

Sembra proprio finita con Carlo Ancelotti al Real Madrid, dalla Spagna hanno svelato il futuro del tecnico di Reggiolo.

Sono state settimane intense e soprattutto negative per il Real, che hanno acceso voci mai sentite prima a Madrid, in merito alla posizione di Carlo Ancelotti, a rischio esonero.

Alla fine le cose sono andate a migliorare, con il Real che si è ripreso dopo quanto si è visto in Champions League e in campionato, con i passi falsi del Barcellona che hanno portato i Blancos a restare in scia e che adesso vedono, nello stesso campionato, primeggiare i Colchoneros dell’Atletico Madrid. Ma la corsa è aperta a tre. Una corsa, per la Liga spagnola, che potrebbe essere l’ultima vissuta da Carlo Ancelotti, col quale sarebbe davvero finita al Real Madrid, come svelano e spiegano dalla Spagna.

Fine di un’era, addio Ancelotti al Real: la notizia dalla Spagna

A riportare le ultime notizie su Carlo Ancelotti è Fichajes.net che ha spiegato cosa succederà con il tecnico di Reggiolo dopo l’avventura al tramonto con i Galacticos.

Nell’ultimo periodo sono venute fuori diverse divergenze tra chi ha criticato Mbappè e chi invece ha criticato la gestione Ancelotti. Nonostante quanto fatto nel corso della sua carriera e soprattutto al Real Madrid, incredibilmente sono venute fuori voci sul suo esonero alle Merengues.

Dalle voci, ai fatti, perché questo al Real Madrid è l’ultimo anno di Carlo Ancelotti. Probabilmente, spiegano dalla Spagna, è finita l’esperienza di Ancelotti ai Blancos, ma non solo. La notizia riguarda il suo futuro.

Ancelotti-Milan, c’è anche la Roma: lui avrebbe già preso una decisione

Il suo futuro potrebbe essere non lontano dal calcio, ma dai club. Da una parte più di qualche tifoso rossonero sogna il ritorno al Milan di Carlo Ancelotti, così come in Capitale, per la Roma.

Ma dopo il Real Madrid, alla fine di questa stagione, potrebbe finire per sempre l’era di Ancelotti come allenatore dei club. Magari con l’ambizione di allenare una Nazionale e, seppur non con l’Italia, le cose per lui sono ancora possibili con un’altra Nazionale.

Dove andrà Ancelotti? Spunta di nuovo un’ipotesi per l’ex Milan e Napoli

Le esperienze in Italia, le ultime, sono state tra Napoli e Milan. Ma non è in Italia che si rivedrebbe Carlo Ancelotti. Dalla Spagna svelano che dopo il Real Madrid, verrebbe di nuovo fuori l’ipotesi di una Nazionale e in Brasile, sotto la possibile nuova gestione in presidenza da parte di Ronaldo “il Fenomeno” ecco che la scelta cadrebbe sull’allenatore che Ronaldo stesso conobbe proprio ai tempi della breve esperienza al Milan.