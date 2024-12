Ancelotti torna in Serie A: Milan tradito, il motivo

La Serie A potrebbe ritrovare Ancelotti: possibile ‘tradimento’ per il Milan

La stagione 2024/2025 di Serie A è arrivata quasi al giro di boa e si sono registrati già diversi esoneri. Un club potrebbe riportare Ancelotti in massima serie.

Ancelotti tradisce il Milan: questo il timore dei tifosi rossoneri i quali – nonostante il ritorno al successo sul campo dell’Hellas Verona nell’anticipo della diciassettesima giornata di Serie A – sognano un ritorno di Carlo Ancelotti sulla panchina del Diavolo al posto del tecnico portoghese Paulo Fonseca. Del resto, il tecnico di Reggiolo ha vinto praticamente tutto in rossonero.

In particolar modo uno scudetto, due Champions League, due supercoppe europee, una coppa intercontinentale per club, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana, arrivando a conquistar due volte la Panchina d’oro e il titolo di allenatore dell’anno Uefa. Un palmares importante che Carlo Ancelotti ha arricchito ulteriormente negli anni successivi sulle panchine di Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Bayern Monaco e Real Madrid.

Ancelotti torna in Serie A: il tradimento al Milan

Ora, dopo anni con diverse esperienze all’estero tra Inghilterra, Germania e Spagna, Carlo Ancelotti pensa al ritorno in Italia e in Serie A, con una soluzione inattesa e che potrebbe lasciare delusi i tifosi del Milan, legati al tecnico di Reggiolo anche vista la sua esperienza da calciatore in rossonero. In particolar modo, Carlo Ancelotti ha vestito la maglia del Milan dal 1987 al 1992, vincendo due scudetti, una Supercoppa Italiana, due Coppe dei Campioni, altrettante Supercoppe Uefa e due Coppe Intercontinentali per club.

Dopo la deludente esperienza in Serie A, ora per Carlo Ancelotti potrebbero riaprirsi le porte del massimo campionato italiano. A dire il vero, il sogno del trainer ex Everton è di vedere il figlio Davide – suo storico e fidato collaboratore – da solo in panchina. Una possibilità che la Roma sta valutando per il futuro dopo la parentesi rappresentata da Claudio Ranieri, il quale ha il compito di guidare la formazione giallorossa nel corso di questa stagione e di individuare il suo successore in panchina.

L’allenatore del Real Madrid ha un forte legame con la Roma e avrebbe piacere nel vedere il figlio Davide sulla panchina giallorossa. I Friedkin ci starebbero pensando come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, con il sogno rappresentato dall’ingaggio di Massimiliano Allegri.