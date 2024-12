Esonero Fonseca, la dirigenza ha deciso: rivelazione sul sostituto

Il futuro di Paulo Fonseca al Milan resta in bilico, soprattutto dopo gli ultimi risultato: la scelta della dirigenza e la rivelazione sul sostituto

Il Milan ha iniziato la stagione con grandi obiettivi in cantiere, addirittura in molti parlavano di corsa scudetto e non avevano torto vista la qualità complessiva a disposizione dei rossoneri e una squadra tra le migliori in Italia. Alla riprova dei risultati, però, qualcosa non è andato proprio secondo le aspettative.

I meneghini hanno fallito davvero tanti appuntamenti con la vittoria, anche e soprattutto con avversarie sulla carta decisamente più deboli. A parte gli exploit contro Real Madrid e Inter, sono davvero pochi i casi in cui il Milan ha sorpreso, e soprattutto ha trovato la continuità attesa.

Fonseca resta in bilico al Milan, ma la dirigenza non concretizza l’esonero

Dall’inizio della stagione si è scritto e detto davvero tante volte che Fonseca era a un passo dall’esonero, ma alla fine l’addio non è stato mai davvero vicino a concretizzarsi, nonostante i risultati non fossero per nulla quelli attesi. Il dito è stato puntato spesso anche contro un gruppo che, a dire dell’allenatore, non ha la mentalità giusta in alcuni dei suoi interpreti cruciali – casi come quello di Theo Hernandez, non ancora del tutto risolti.

In effetti, per molti addetti ai lavori sembra quasi una scelta strana che il Milan non abbia deciso di dare una sterzata alla stagione proprio con l’arrivo di un altro tecnico. Ne ha parlato il giornalista Giuseppe Pastore nel podcast di Cronache di Spogliatoio ‘Fontana di Trevi’ e non ha usato di certo parole leggere.

Innanzitutto, ha chiarito che “in altre società e con altre dirigenze, Fonseca sarebbe già stato esonerato“. Ma perché non è successo? Anche in questo caso, Pastore ha già una risposta piuttosto netta.

I motivi per cui il Milan non ha ancora esonerato Fonseca

Alla base ci sono motivazioni tecniche ed economiche. Secondo il giornalista, l’ex Lille e Roma è stato più volte a un passo dall’esonero, ma non si è mai capito chi dovesse scegliere il sostituto. E questa è l’ennesima frecciata a una dirigenza che non convince del tutto nella sua composizione ed è contestata dai tifosi.

E poi Fonseca ha firmato un contratto triennale, per cui l’accordo continuerebbe a pesare sulle casse della società. Insomma, il nodo non è così facile da sciogliere, anche se, come ha detto ancora Pastore, “mi aspettavo l’esonero subito dopo il Genoa“. Ma non è successo.