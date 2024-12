Mercato Milan, Furlani ha deciso: salutano in quattro

Sono ben quattro i calciatori sempre più vicini all’uscita della porta di casa Milan: Giorgio Furlani ha le idee chiarissime in vista del mercato.

Il Milan ha bisogno di dare una forte scossa alla propria stagione per rialzare la testa ed evitare di non aggravare ulteriormente la situazione, specialmente in campionato. Dopo l’amaro 0-0 ottenuto in casa contro il Genoa, arrivato proprio a margine della festa dei 125 anni del club, la squadra di mister Paulo Fonseca è scivolato in ottava posizione, allontanandosi sempre più dai vertici della classifica. Il Milan necessita di dare una svolta e per sollecitarla la dirigenza vorrebbe sfruttare la prossima sessione di calciomercato.

Giorgio Furlani ed il suo team mercato tenteranno di accontentare Paulo Fonseca, aggiungendo alla rosa due o più elementi funzionali al progetto e di qualità. L’idea sarebbe quella di portare in maglia rossonera un vice Theo Hernandez e un innesto di affidabilità che possa far rifiatare l’onnipresente Fofana. Il Milan, però, non conta di muoversi solo in entrata. Qualcosa verrà fatta anche in uscita e in questo caso sono diversi gli indiziati che potrebbero lasciare il club a gennaio.

Quattro rossoneri alla porta: le ultime sul mercato in uscita

Stando alle ultime notizie diffuse da Sky Sport, il Milan nella prossima finestra di calciomercato potrebbe dimostrarsi particolarmente attivo anche a margine delle operazioni in uscita. In questo senso, sono quattro i calciatori rossoneri dal futuro in bilico. In casa Milan ci sono diversi punti di domanda, si tratta di: Ismael Bennacer, Davide Calabria, Luka Jovic e Fikayo Tomori.

Il centrocampista algerino, ancora alle prese con l’infortunio muscolare al polpaccio, dovrebbe tornare a disposizione per il mese di febbraio. Tuttavia, non ci sono certezze sul suo recupero effettivo e bisognerà anche capire se Paulo Fonseca vorrà puntarci o meno per il proseguo della stagione. Proprio per questo, il Milan si è messo alla ricerca di un nuovo centrocampista, non escludendo l’eventuale cessione di Bennacer a gennaio.

Il terzino destro, invece, è in scadenza di contratto a giugno. Il capitano del Milan, salvo particolari colpi di scena, non rinnoverà con il club rossonero. Le parti non hanno trovato alcun punto d’incontro per l’estensione contrattuale e quindi tutto fa pensare che si diranno addio al termine della stagione. Inoltre, Davide Calabria sarebbe seguito con attenzione dal Galatasaray, ma anche da club del Qatar.

Mentre il difensore inglese sembra essere finito ai margini delle gerarchie di mister Paulo Fonseca. Per questo non è escluso un suo trasferimento già a gennaio, seppur sia più probabile che dica addio a fine stagione. Il centrale ex Chelsea potrebbe tornare in Premier League, visto che nelle ultime settimane si è parlato molto dell’interesse di club come: Aston Villa, Newcastle, West Ham e Tottenham.

Quello più vicino al trasferimento immediato dei quattro calciatori in questione, sarebbe Luka Jovic. L’attaccante serbo, tuttora ai box in seguito all’operazione per risolvere i problemi all’inguine, potrebbe concretamente lasciare il Milan nel mercato di gennaio. In questa prima parte di stagione travagliata per lui, la punta classe 1997 ha raccolto a malapena 3 presenze, com 78 minuti giocati. Le parti sono sempre più propense a dirsi addio. Sul calciatore ci sarebbero Torino, Galatasaray e Göztepe.