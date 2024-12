Fonseca, il retroscena sull’esonero fa discutere: la notizia spiazza

Fonseca è ormai pronto a lasciare il Milan: l’addio del tecnico rossonero è stato ormai ufficializzato dal Milan stesso.

L’ultima gara casalinga del Milan si chiude con un pareggio, contro la Roma. 1 a 1 è il risultato finale tra rossoneri e giallorossi a San Siro, con Dybala che risponde al gol di Reijnders, tutto nel primo tempo.

Un San Siro per l’ennesima volta quasi tutto esaurito, che è stato teatro di un match in cui il Milan non è uscito vittorioso. Una partita che a questo punto è stata fatale per Paulo Fonseca, che saluta il Milan dopo pochi mesi.

La nota del club rossonero: “AC Milan comunica ufficialmente di avere sollevato Paulo Fonseca dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. Il Club ringrazia Paulo per la grande professionalità e gli augura il meglio per il futuro”.

Fonseca, retroscena a sorpresa sull’esonero

Il Corriere della Sera racconta un retroscena sul contratto tra Fonseca e il Diavolo: secondo quanto svela il quotidiano, infatti, nell’accordo ci sarebbe una clausola che prevede che, in caso di esonero entro i primi 6 mesi, gli venga corrisposto soltanto il primo anno di stipendio e non fino alla scadenza del 2027.

Il Milan ha quindi avuto un motivo in più a silurare il tecnico. Lo scetticismo nella gestione del gruppo, e anche la non soddisfazione per i risultati sono state le cause scatenanti dell’esonero di Fonseca.

Da sottolineare che de il Milan avesse aspettato il nuovo anno, i rossoneri sarebbero poi stati costretti a garantire lo stipendio al tecnico fino al 2027 a meno di accordi successivi. A breve si aprirà una nuova pagina della storia rossonera: Sergio Conceiçao è pronto a prendersi la panchina del Milan.

Conceiçao in arrivo: atteso a Milano nel pomeriggio

Conceiçao firmerà un contratto da un milione di euro che lo legherà al Milan per 6 mesi. La speranza di dirigenza e tifosi è che questo cambio possa dare una svolta al futuro prossimo dei rossoneri, rientrando in zone più alte in classifica e continuando la corsa sugli altri fronti.

Secondo quanto riporta Luca Bianchin della Gazzetta dello Sport, l’arrivo di Conceiçao a Milano è previsto per le ore 14.

Il giornalista della rosea comunica anche i nomi dei membri dello staff che verrà a comporsi in quel di Milanello. Il vice allenatore sarà Siranama Dembélé; due allenatori dei portieri come Vedran Runje e Diamantino Figueiredo; lo sport scientist Eduardo Oliveira; gli assistenti Fabio Moura e Joao Costa.