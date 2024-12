Milan, Conçeicao in arrivo: tutto fissato, i tifosi possono esultare

Al Milan sta per iniziare l’era Sergio Conceiçao, in attesa però di comunicazioni ufficiali riguardo l’esonero di Paulo Fonseca.

Fuori Paulo Fonseca e dentro Sergio Conceiçao. Porte girevoli portoghesi in casa Milan. L’addio dell’ex Roma è ormai cosa fatta. La notizia circolava già dal pre partita di Milan-Roma, e la conferma dell’addio è arrivata proprio dal tecnico fuori da San Siro. Una scena sicuramente piuttosto surreale.

Il comunicato del Milan infatti, almeno per il momento, non è arrivato. Nessuna ufficialità e nemmeno nessuna dichiarazione da parte della dirigenza rossonera. L’unico che fin qui ha parlato è stato solo e soltanto Paulo Fonseca, lasciato solo davanti ai giornalisti in tv e in sala stampa.

Novità da Milanello: succederà oggi

Come riferito da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, Fonseca ed il suo staff potrebbero recarsi in mattinata presso il centro sportivo rossonero di Milanello. Il motivo? Prendere le proprie cose e salutare tutti. Un’ultima visita quindi prima di lasciare il Milan e Milano per sempre, dopo mesi caotici.

L’arrivo della squadra, per l’allenamento odierno, è previsto per le ore 12:30. Inizialmente era previsto un giorno di riposo, ma i piani sono cambiati. Ovviamente non sarà Fonseca a condurre la seduta di Davide Calabria e compagni. L’arrivo di Conceiçao è invece previsto per le 14.

Un epilogo che in molti immaginavano, con Fonseca che saluta il Milan a pochi giorni dalla Supercoppa Italiana, nel silenzio, almeno per il momento, della dirigenza che in estate lo ha scelto per prendere il posto di Stefano Pioli. Una scelta che, con il senno di poi, non trova spiegazioni.

La dirigenza del Milan sembra avere idee poco chiare sul profilo adatto alla panchina dei rossoneri. Sergio Conceiçao e Paulo Fonseca sono profili profondamente diversi. In ogni caso l’ex Porto arriverà a Milano in giornata, pronto a prendere il posto del suo predecessore.

Milan, fatta per Conceiçao: arriva in giornata

Conceiçao firmerà un contratto da un milione di euro che lo legherà al Milan per 6 mesi. La speranza di dirigenza e tifosi è che questo cambio possa dare una svolta al futuro prossimo dei rossoneri, rientrando in zone più alte in classifica e continuando la corsa sugli altri fronti.

Secondo quanto riporta Luca Bianchin della Gazzetta dello Sport, l’arrivo di Conceiçao a Milano è previsto per le ore 14.

Il giornalista della rosea comunica anche i nomi dei membri dello staff che verrà a comporsi in quel di Milanello. Il vice allenatore sarà Siranama Dembélé; due allenatori dei portieri come Vedran Runje e Diamantino Figueiredo; lo sport scientist Eduardo Oliveira; gli assistenti Fabio Moura e Joao Costa.