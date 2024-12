Lascia il Milan e va alla Juve: la formula sblocca l’affare

Milan e Juve si parlano per un altro affare decisamente importante sul calciomercato e che sta già dividendo i tifosi: la formula sblocca l’affare

I momenti di Milan e Juve in campo non lasciano presupporre una strada facile per le due big nella corsa per le prime posizioni in classifica. La concorrenza è davvero ampia e, in questo momento, nessuno in vetta sembra voler lasciare punti per strada, alla ricerca della condizione migliore per restare in corsa anche a primavera.

Per i rossoneri e i bianconeri il grande problema finora è stato la mancanza di continuità, che ha reso pressocché impossibile mantenere il passo necessario per fare bene nel lungo periodo, e così è veramente difficile portare a casa i trofei. Il ricorso al calciomercato sarà comunque fondamentale e le due storiche rivali potrebbero concludere un altro affare.

Non solo Kalulu, decolla un altro affare tra Milan e Juve

È già successo solo pochi mesi fa che la Vecchia Signora guardasse proprio in casa Milan per migliorare la propria difesa. Infatti, Pierre Kalulu ha cambiato casacca e città e ha lasciato Milano con il benestare della dirigenza, trasferendosi a Torino. In effetti, come tutte le trattative tra dirette rivali, si è trattato di un affare parecchio discusso e che ha fatto innervosire molti tifosi anche nelle settimane successive la chiusura.

Il rendimento del francese alla Juve è positivo e la storia può tornare a ripetersi nei prossimi giorni per un nome ancora più identitario dell’era Pioli al Milan. Si tratta di Fikayo Tomori, centrale di difesa che è stato protagonista nell’anno dell’ultimo scudetto e ha dato fisicità, leadership e tecnica al club rossonero. La trattativa può subito decollare con una nuova formula.

La formula per chiudere Tomori alla Juve

Non è un mistero che il 27enne inglese non sia più un uomo centrale nel progetto del Milan. Il posto da titolare non è più assicurato nel sistema di gioco di Fonseca, per cui con l’offerta giusta potrebbe essere ceduto. La dirigenza è decisa a farlo partire per via dell’alto ingaggio, che vale 4,6 milioni di euro lordi a stagione.

Secondo ‘TuttoSport’, l’affare con la Juve può decollare con una formula in particolare. I bianconeri preferirebbero il prestito secco, ma potrebbero avallare anche un prestito con obbligo di riscatto. In questo modo, il Milan avrebbe già a disposizione un lauto tesoretto da reinvestire in vista dell’estate – la valutazione di Tomori è di 15 milioni di euro.