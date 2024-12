Milan, arriva il nuovo difensore: colpo anticipato a gennaio

Il Milan non perde tempo e vuole acquistare un nuovo difensore centrale: colpo anticipato a gennaio, il motivo

Non si può rallentare in questa Serie A se si vuole rimanere in scia. Il gruppo in testa non sembra mollare un colpo con Atalanta, Inter e Napoli che sembrano essere riuscite a staccare tutte le altre.

Tra queste c’è anche il Milan, che ha avuto molto meno continuità e ora è costretta a rincorrere se vuole concretizzare la rimonta scudetto. Ciò potrebbe avvenire se a gennaio dovessero essere conclusi dei colpi di livello e uno di questi porta nella Liga.

I piani dei rossoneri sul calciomercato di gennaio

Non è facile in questo momento individuare i piani delle big italiane, ognuna alle prese con esigenze diverse per migliorare la rosa. Uno di questi porta il Milan direttamente in Spagna, ma non per il centrocampo, né per l’attacco. Sono questi due i reparti più chiacchierati in ottica rossonera, con la necessità di garantire a Fonseca una spina dorsale ancora più solida per il futuro.

Se per la mediana i radar restano accessi su Ricci e Belahyane, con tutte le conseguenze del caso, nel reparto offensivo si cerca un’occasione che possa fare la differenza. Attenzione, però, paradossalmente a ciò che potrebbe avvenire in difesa, con un nome che sta rapidamente scalando le gerarchie.

Il Milan punta Mosquera del Valencia: i dettagli

Moncada e Furlani ci hanno spesso abituato a giovani di livello che arrivavano a Milano con grandi speranze. Anche in questo caso, le cose potrebbero non essere tanto diverse, visto che hanno messo gli occhi su un talento del Valencia.

Secondo quanto riportato dal giornalista Matteo Moretto, Mosquera piace molto ed è una trattativa già impostata per l’estate. Ciò vuol dire che la possibilità che il Milan lo acquisti resta comunque piuttosto alta, anche se bisogna ancora capire cifre, condizioni economiche e se la dirigenza rossonera riuscirà davvero a battere la concorrenza in ballo.

Si discute molto anche del fatto che l’operazione possa essere conclusa a gennaio, ma in tal senso Moretto ha già chiuso in maniera piuttosto netta a quest’eventualità, chiarendo che si tratta di un “colpo per l’estate”. In realtà, qualora la trattativa dovesse decollare già nei prossimi giorni, l’affare potrebbe essere anche anticipato, anche se il ragazzo raggiungerebbe Milanello solo pochi mesi dopo.