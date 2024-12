Milan, chiuso il primo colpo di gennaio: è un attaccante

Il Milan avrebbe messo le mani su un rinforzo in attacco come primo colpo della sessione invernale: mossa a sorpresa del Diavolo

La vittoria contro il Verona, pur giunta a fatica, ha dato un po’ di respiro al Milan e permesso almeno in teoria di ridurre un po’ le tensioni e le polemiche nei giorni natalizi. Sono stati tre punti preziosissimi, quelli centrati al ‘Bentegodi’ e firmati dal solito Reijnders, per ritrovare il feeling con la vittoria in campionato e non perdere altri punti dal gruppo di testa. Davanti, però, quasi tutte le dirette concorrenti hanno vinto e dunque la risalita rimane ancora difficile.

Sarà fondamentale, dunque, cercare di ottenere altri tre punti nel match di San Siro contro la Roma, ultimo del 2024 milanista. Una sfida particolare per Fonseca, che si troverà di fronte al suo passato, ma non potrà fare sconti, per puntellare la sua posizione non così stabile e per provare a dare continuità al suo Milan, che sta trovando non poche difficoltà nell’esprimersi. In Europa sono arrivati risultati abbastanza positivi, non così in campionato dove il bilancio è deficitario.

Uno dei principali problemi del Milan attuale è la difficoltà a tradurre in gol la mole di gioco creata, oltre che il trovare equilibrio tra fase difensiva e offensiva. Gli attaccanti stanno segnando con il contagocce, il contributo di centrocampisti ed esterni non basta a compensare. Forse anche per questo il Milan avrebbe deciso, a sorpresa, di investire subito su un attaccante.

Milan, in Sudamerica sicuri: è fatta per Canobbio

Sono clamorose le indiscrezioni che giungono dal Sudamerica, secondo cui il Milan avrebbe chiuso l’acquisto di Agustin Canobbio, talentuoso giocatore uruguaiano in forza all’Atletico Paranaense.

26 anni, autore in questa stagione di 9 gol e 7 assist con il suo attuale club, Canobbio non è un centravanti, ma un jolly offensivo che può ricoprire tutti i ruoli sul versante d’attacco. Il suo innesto garantirebbe maggiore imprevedibilità all’attacco del Diavolo. Secondo ‘El Observador’, il Milan avrebbe trovato l’intesa con il club brasiliano per circa 4 milioni e mezzo di euro. Al momento, tuttavia, non arrivano conferme definitive da ambienti vicini alla società.

Milan, ora tutto su centrocampista e terzino: i nomi

In attesa di capire se davvero sarà Canobbio il primo innesto invernale, il Milan non si ferma di certo e pensa anche ad altri rinforzi. Soprattutto a centrocampo e in difesa.

Occorrono un mediano che sia un alter ego di Fofana e un vice Theo Hernandez, come si sostiene già da tempo. Frendrup e Belahyane i nomi nel primo caso, mentre per il laterale di fascia in pole c’è Parisi. La Fiorentina, tuttavia, potrebbe fare resistenza a cederlo, vista la rottura con Biraghi.