Mercato Milan, Furlani ci riprova ancora: nuovo jolly dalla Premier

In casa Milan il club rossonero prova una possibile strategia che già ha piuttosto funzionato nel recente passato del club.

La stagione del Milan ha avuto finora importanti alti e bassi. Il club aveva ben altre aspettative dopo il cambio in panchina tra Pioli e Fonseca ma la squadra è invece crollata in classifica e i risultati non hanno mantenuto le attese. Al momento la classifica vede i rossoneri molto lontani dalle prime posizioni e la posizione del tecnico è a forte rischio.

La vittoria di Verona ha salvaguardato in parte le cose sebbene la prestazione sia stata tutt’altro che entusiasmante e ora arriva in un momento chiave della stagione il calciomercato di gennaio. Non ci saranno grandi movimenti di mercato ma il club monitorerà la situazione e valuterà tutte le possibili opportunità di mercato. Nello specifico la dirigenza rossonera ha intenzione di ripercorrere una strada già vista in passato.

Il Milan guarda in casa Chelsea e dopo Christian Pulisic e Loftus Cheek starebbe valutando un altro nome del club londinese, il centrocampista Chukwuemeka, classe 2001 di gran prospettiva. Il giocatore non ha spazio al Chelsea e potrebbe arrivare a condizioni favorevoli, magari un prestito con diritto di riscatto. Occhio a quello che accadrà nei prossimi giorni, il club valuta con attenzione la sua situazione. A riportare la notizia è il giornalista Nicolò Schira che ne ha parlato mediante il suo profilo X.

Occhio Milan, arriva l’affare low cost

Il Chelsea è una squadra con davvero tanti giocatori e non è escluso che a gennaio vi siano altre cessioni importanti, a partire da Casadei fino appunto a Chukwuemeka, e il Milan monitora attentamente la sua situazione. D’altronde il club rossonero ha avuto numerose difficoltà per quel che riguarda il reparto di centrocampo dove Fofana e Reijnders hanno giocato in costante emergenza, Bennacer è appena tornato in gruppo e addirittura nella trasferta contro il Verona Fonseca ha inserito Terracciano nel ruolo di mediano.

La speranza del club rossonero è che questa eventuale scommessa possa seguire le orme di Pulisic e Loftus Cheek, ‘scarti’ aggiungiamo tra virgolette del club londinese e diventati giocatori importanti all’interno del club di Milano. D’altronde servono rinforzi in quella parte del campo e la società vuole rinforzare la rosa e accontentare club e tifosi il prima possibile, staremo a vedere cosa accadrà nei primi giorni di gennaio.