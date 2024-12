Messaggio di Theo Hernandez a Fonseca: reazione forte dopo la panchina

Theo Hernandez non riesce proprio a carburare in questa stagione con il Milan: il francese ha avuto una reazione forte dopo l’ultima panchina

La posizione del laterale francese è molto particolare e in pochi se lo sarebbero aspettati fino a qualche mese fa. Sì, perché l’ex Real Madrid non era considerato solo uno dei migliori calciatori del Milan, ma anche uno dei migliori terzini al mondo. Nell’era di Stefano Pioli, è stato fondamentale, diventando un grande protagonista nella vittoria dello scudetto, ma ora qualcosa sembra cambiato.

Secondo Fonseca e molti tifosi, il laterale non ha l’atteggiamento giusto in campo, non riesce proprio a restare concentrato e fare la differenza in entrambe le fasi. Intanto, vanno avanti anche le contrattazioni per il rinnovo del contratto, che rendono la situazione ancora più difficile da decifrare – il Milan vuole comunque prolungare -, ma ora bisogna mettersi alle spalle il recente passato e andare avanti insieme.

Le ultime panchine di Theo Hernandez e le prospettive al Milan

Vedremo se, come nel caso di Leao, dopo il bastone arriverà anche la carota. Di sicuro, Theo resta un elemento fondamentale nel gioco del Milan, uno che può rendere molto più pericolosa la squadra rossonera e permettergli di fare il salto di qualità. Dunque, la società lombarda non può assolutamente permettersi né sotto il profilo tecnico, né sotto quello economico di perderlo.

Il terzino sinistro, però, dopo diverse settimane di silenzio e frecciate, non sembra aver perso la voglia di fare bene con il suo attuale club e ha lanciato un messaggio ben preciso a Fonseca anche nelle ultime ore. Quanto è accaduto potrebbe cambiare di rimando anche la stagione del Milan e la percezione dei tifosi.

Theo spinge in allenamento: può riconquistare subito il posto da titolare

Jimenez ha fatto bene contro il Genoa e rappresenta un giovane su cui la dirigenza punta per il futuro, ma Theo Hernandez ha ancora un’altra cilindrata. Secondo quanto riporta ‘Sky Sport’, il terzino sta spingendo forte in allenamento, anche per dimostrare al suo allenatore di essere totalmente concentrato e pronto a tornare in campo.

La sua reazione potrebbe portare Fonseca a rivalutare subito la sua posizione. Per questo, dopo la panchina contro il Genoa, è pronto a tornare in campo da titolare contro il Verona venerdì sera, in una partita che il Milan non può assolutamente permettersi di sbagliare.