Milan, addio Reijnders: scambio con il Manchester City

Tijjani Reijnders è uno dei calciatori che sta rendendo di più al Milan in questa stagione: attenzione allo scambio con il Manchester City per il centrocampista

Il Milan non sta ancora convincendo tutti, anzi la classifica dice che i rossoneri sono lontani dal loro assetto definitivo e cercano la continuità auspicata ormai da mesi. Il club di Milano dovrà fare ricorso anche al calciomercato per trovare gli uomini giusti che possano migliorare la rosa, ma attenzione anche alle possibili uscite.

La big italiana dovrà stare molto attenta all’assalto da parte delle big europee per i suoi gioielli e uno dei più in vista è sicuramente Tijjani Reijnders. Il centrocampista olandese ha mostrato grandi miglioramenti in questa stagione nella conduzione del pallone, nel dribbling, ma anche al gol o all’assist, tanto da scatenare l’interesse del Manchester City.

Reijnders piace molto a Guardiola: l’annuncio dall’Inghilterra

Reijnders ha già giocato 14 partite in Serie A realizzando tre gol e tre assist, ma soprattutto mettendo in mostra grande qualità in ogni sua giocata. Non solo, perché ha messo a segno anche tre reti in Champions League, di cui una stupenda e decisiva con il Real Madrid. La sua continua ascesa è destinata a non fermarsi, ma potrebbe anche proseguire in una realtà ancora più rodata.

Il Manchester City ha bisogno di un rinforzo a centrocampo e, secondo quanto riporta il ‘Daily Star’, è pronto a mettere sul piatto 50 milioni di euro pur di strappare il calciatore al Milan. Addirittura, come scrivono ancora dall’Inghilterra, Guardiola lo ritiene il profilo ideale per rinforzare la sua mediana.

Certo, non sarebbe facile per i rossoneri gestire un’offerta del genere, che permetterebbe di effettuare un’ottima plusvalenza, ma vorrebbe dire anche perdere uno dei calciatori più importanti in rosa.

Il Manchester City può tentare lo scambio con il Milan

Per questa ragione, il City potrebbe strutturare l’offerta anche in maniera diversa e tentare di convincere la big meneghina con uno scambio. Sono diversi i calciatori in rosa in quella zona di campo che potrebbero essere inseriti nella trattativa come contropartita.

C’è Matheus Nunes, anche se ha caratteristiche diverse, ma anche McAtee che sta rendendo sempre meglio nel sistema di gioco di Guardiola. Staremo a vedere se basterà per far cadere il muro del Milan o servirà un’offerta economica ancora più importante per arrivare a dama.