Milan, il Chelsea lo mette in vendita: si chiude metà prezzo

Il Milan potrebbe guardare ancora in casa Chelsea per un colpo decisamente interessante: l’affare può decollare a metà prezzo

La stagione del Milan continua a viaggiare su delle montagne russe da cui è davvero difficile scendere e che stanno portando i rossoneri ben lontani dalla vetta della classifica. Il distacco ormai è decisamente ampio ed è complicato pensare che la rimonta scudetto di cui ha spesso parlato Paulo Fonseca possa davvero concretizzarsi.

Intanto, l’allenatore è di nuovo finito sulla graticola, visto che i risultati non sono per nulla convincenti e in molti hanno dubitato anche dei metodi dell’ex Roma per gestire il gruppo. In ogni caso, la dirigenza sta lavorando per cambiare diversi elementi importanti e proprio per questo potrebbe guardare in casa Chelsea per un colpo.

Il Milan ha bisogno di comprare un nuovo centrocampista

Il Milan ha individuato il centrocampo come una delle zone principali da rinforzare in sede di calciomercato. Fino a questo momento, si sono fatti davvero tanti nomi per il nuovo regista del Milan. Di sicuro, i rossoneri ascolteranno offerte che potrebbero arrivare dall’estero per Bennacer – la scorsa estate era forte il pressing dall’Arabia Saudita.

Reijnders e Fofana stanno tenendo un rendimento davvero alto, ma c’è comunque bisogno di un calciatore d’ordine che gestisca il gioco e permetta alla squadra di avere le giuste geometrie. Il nome ideale sembra quello di Ricci del Torino, ma la sua valutazione è aumentata a dismisura nell’ultimo periodo.

In lizza c’è anche Belahyane del Verona, su cui è forte anche il pressing di Inter e Lazio, ma il nome giusto potrebbe arrivare dal Chelsea. I Blues hanno una rosa lunghissima ed Enzo Maresca non può dare spazio a tutti. Tra questi c’è anche Carney Chukwuemeka, calciatore di 21 anni che i londinesi hanno acquistato per 18 milioni di euro dall’Aston Villa.

Il Chelsea mette in vendita Chukwuemeka: il problema è la valutazione

Il centrocampista ha totalizzato in tutto cinque presenze in questa stagione tra tutte le competizioni, davvero poche per uno con le sue qualità. Per questo motivo, secondo quanto riporta ‘The Athletic’, è pronto a metterlo sul mercato, ma con una richiesta altissima da 50 milioni di euro.

Il ragazzo è accostato al Milan da più di un anno, ma evidentemente il Chelsea dovrà abbassare la sua valutazione per concludere l’affare. Ragionevolmente si potrebbe chiudere per una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro.