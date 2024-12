Nome nuovo in casa Milan: occhio al centrocampo, Ibra pesca il giovane in serie A

Il Milan di Paulo Fonseca pensa al presente e al futuro e nelle ultime ore sarebbe spuntato un nome nuovo per il centrocampo.

La stagione del Milan è finora stata molto al di sotto delle attese e il club rossonero vuole riscattarsi il prima possibile, a partire dalla sfida del Bentegodi contro l’Hellas Verona. Il Milan è molto distante rispetto alla zona Champions League e un risultato negativo a Verona sancirebbe probabilmente la fine del rapporto tra il tecnico e il club.

D’altronde – oltre ai risultati negativi – ci sono anche i casi Leao e ora Theo Hernandez e la gestione dello spogliatoio non convince del tutto i tifosi rossoneri. Intanto mancano ormai meno di 10 giorni e comincerà ufficialmente il mercato, il Milan valuta come rinforzare la rosa e ci sono alcuni reparti dove il club potrebbe fare qualcosa. Sicuramente tra questi c’è il centrocampo.

Uno dei problemi di Fonseca è il fatto di avere i soli Fofana e Reijnders per la mediana, Bennacer è infortunato e poi non c’è nessun altro ed è un problema non da poco visto che il Milan ha tante competizioni e deve fare i conti con questa emergenza. Il Milan sta valutando vari profili per la mediana, si era fatto il nome di Bondo ma ora Ibra e Furlani valutano un nome nuovo per il centrocampo.

Mercato Milan, Ibra vede il giovanissimo talento

Il Milan monitora sempre profili giovani e con possibilità di crescere e secondo alcune indiscrezioni starebbe monitorando un profilo molto interessante del Parma, il classe 2002 del Parma Mandela Keita, giocatore che sta trovando sempre maggiore minutaggio nella formazione di Fabio Pecchia. Nelle ultime gare è sempre subentrato e il Milan monitora la sua crescita, un giocatore che garantirebbe dinamismo e qualità nella rosa rossonera.

Non è da escludere che il Milan possa acquistare il giocatore e lasciarlo in prestito al club ducale anche se la squadra di Fonseca valuta prima profili più pronti. Mandela Keita è un giocatore interessante ma forse non il profilo per gennaio nel club rossonero. Un nome cresciuto nelle giovanili dell’Oh Lovanio, poi l’Anversa e infine il Parma con il quale finora ha giocato solo poche presenze. Il Milan e qualche altro club europeo monitorano la sua crescita.

Parliamo di un giocatore che ha già debuttato nella Nazionale belga e viene individuato come uno dei giovani più promettenti del calcio belga. Il Milan ci pensa seriamente.