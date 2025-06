Milan: non solo Rovella, altro affare con la Lazio

L’arrivo di Tare come direttore sportivo potrebbe aprire un canale preferenziale con il club biancoceleste. E Allegri spera in una doppia operazione

È un Milan molto attivo sul calciomercato. La fine della stagione ha portato i rossoneri ad archiviare un anno davvero complicato ed iniziare ad un futuro diverso. Le prime mosse sono state quelle di Tare e di Allegri. Ora bisognerà individuare i giocatori giusti per alzare il livello della rosa per dare un messaggio molto chiaro ai tifosi sulle ambizioni. La cessione di Reijnders non è assolutamente piaciuta ai supporters rossoneri e si attendono delle risposte importanti dalla società.

L’arrivo di Tare potrebbe portare ad aprire un canale preferenziale con la Lazio nel prossimo calciomercato. Il primo nome in cima alla lista è quello di Rovella, ma non è da escludere che si decida di andare a chiudere un secondo colpo dai biancocelesti. Il giocatore piace davvero tanto ai rossoneri e non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire come si potrà evolvere questa situazione.

Calciomercato Milan: doppio colpo dalla Lazio, i dettagli

Il Milan guarda con attenzione in casa Lazio per rinforzare la rosa nel prossimo calciomercato. Il nome di Rovella è da tempo sulla lista dei dirigenti dei rossoneri e Tare sembra essere intenzionato a fare un tentativo anche se Sarri difficilmente si andrà a privare di un calciatore come l’ex Juventus.

Ma non è da escludere che il Milan possa andare a sondare il terreno per un altro giocatore. La Lazio ha ufficializzato il riscatto di Nuno Tavares anche se una sua permanenza in biancoceleste non è certa. I rossoneri ci pensano e lo valutano come profilo per sostituire Hernandez nel prossimo calciomercato. Per il momento si è nel campo delle ipotesi e delle suggestioni visto che, ad oggi, non si ha una trattativa reale visto che sono altre le priorità.

Ma la partenza di Henandez costringerebbe il Milan ad andare a prendere il sostituto e a questo punto il nome di Nuno Tavares potrebbe scalare le gerarchie anche perché la Juventus starebbe facendo muro su Cambiaso.

Mercato Milan: Nuno Tavares per il post Hernandez

Nuno Tavares resta un profilo da tenere in considerazione per il post Hernandez in casa Milan in questo calciomercato. Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi e delle valutazioni.

Non ci sono dei contatti diretti con la Lazio anche perché la priorità dei rossoneri è continuare con il francese. Ma la sua permanenza non è facile e Nuno Tavares resta una possibilità.