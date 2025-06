Milan: addio Maignan, scelto il nuovo numero uno

Il futuro del portiere francese sembra essere lontano dai rossoneri. E spunta una nuova idea per sostituirlo. Ragionamenti in corso

Il futuro della porta del Milan è tutto da scrivere. Allegri ha chiesto alla società di fare un sacrificio per riuscire a trattenere Maignan, ma la trattativa del rinnovo continua ad essere in stand-by. I rossoneri, dunque, si stanno guardando intorno e nelle ultime ore è spuntata una nuova idea anche se è una operazione non semplice da portare a termine vista la concorrenza. Siamo comunque nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà nel prossimo futuro.

Il Milan spera di riuscire a convincere Maignan a restare. Ma il pressing del Chelsea si fa sempre più insistente e per questo motivo i rossoneri stanno valutando anche le alternative. Il primo nome in cima alla lista di Tare è quello di Svilar, ma difficilmente la Roma lascerà andare il portiere nel prossimo calciomercato. Da qui nasce una seconda idea e si proverà a sondare il terreno per valutare con attenzione la fattibilità dell’affare.

Calciomercato Milan: caccia al nuovo portiere, idea dal Portogallo

Allegri ha chiesto un portiere affidabile e che dà delle garanzie in vista di una stagione che si preannuncia fondamentale per rilanciarsi dopo un periodo non affatto facile. Per questo motivo l’intenzione del tecnico toscano sarebbe quella di continuare con il francese, ma per adesso la trattativa del rinnovo è in stand-by. Una situazione che sta portando Tare a valutare altri profili e ci sarebbe un nome nuovo nella lista del direttore sportivo.

Secondo le informazioni di fichajes.net, il Milan starebbe seguendo con attenzione il nome di Diogo Costa per il prossimo calciomercato. Il 25enne in stagione ha dimostrato di essere un estremo difensore di qualità e potrebbe rappresentare un profilo importante anche per i rossoneri. Non sarà affatto semplice strapparlo alla concorrenza, ma la presenza di Allegri è una garanzia.

Nei prossimi giorni Tare potrebbe fare un sondaggio con il Porto per capire la fattibilità dell’operazione di calciomercato. La cessione di Maignan è destinata a sbloccare la trattativa e a dare al Milan un calciatore di assoluto livello come Diogo Costa.

Mercato Milan: Diogo Costa nome nuovo per la porta

Il Milan va a caccia di un nuovo portiere e Diogo Costa rappresenta una idea da tenere in considerazione nel prossimo calciomercato visto che c’è la volontà di lasciare il Porto.

Resta da capire il destino di Maignan. In caso di un mancato rinnovo, la cessione del francese sarebbe certa e a quel punto si potrebbe andare con forza su Diogo Costa.