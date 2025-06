Milan: c’è il sì di Allegri, arriva l’ex Napoli

I rossoneri sarebbero sulle tracce di una vecchia conoscenza del nostro campionato. Per il momento si è nel campo delle ipotesi e delle valutazioni

Il Milan vuole dare un chiaro segnale alle avversarie per lo Scudetto. Dopo un campionato difficile, i rossoneri vogliono tornare nuovamente a sognare in grande e per farlo c’è bisogno di alzare il livello della rosa. Le prime mosse di Tare confermano la volontà della società di accontentare Allegri e nel mirino sarebbe finita anche una vecchia conoscenza del nostro campionato. Naturalmente per adesso non c’è nessuna trattativa in corso.

I rossoneri hanno intenzione di provare a sondare il terreno per capire la fattibilità dell’operazione di calciomercato. Un compito non semplice per il Milan considerando prezzo e anche concorrenza. Ma non è da escludere che il club meneghino possa comunque fare un tentativo per capire la fattibilità dell’operazione. Una cosa è certa: Tare e Allegri vogliono ritornare a sognare in grande.

Calciomercato Milan: occhi sull’ex Napoli, i dettagli

Il Milan deve rinforzare la rosa in diversi ruoli. Le difficoltà in questa stagione sono stati evidenti e per arrivare fino in fondo in Serie A e in Coppa Italia non serve una squadra molto ampia, ma comunque elementi di qualità. E si stanno valutando diversi profili che possa consentire di alzare ancora di più il livello.

Secondo le informazioni di transferfeed.com, il Milan sarebbe sulle tracce di Kim per il prossimo calciomercato. I rossoneri hanno bisogno di un centrale di livello e il coreano è un profilo da tenere sotto osservazione considerato anche il fatto che il calciatore è in uscita del Bayern Monaco. Una ipotesi che per il momento è una semplice indiscrezione. Non è da escludere che in futuro si possa decidere di entrare nel vivo della trattativa per capire meglio la fattibilità dell’operazione.

Kim è un profilo che piace molto al Milan per rendere la squadra ancora più completa nel prossimo calciomercato. Per il momento si tratta di un qualcosa che ancora da approfondire, ma si tratta di un nome da tenere sotto osservazione vista la necessità di andare a prendere un centrale di assoluto livello. Naturalmente bisognerà battere una folta concorrenza, ma presto su Kim il Milan potrebbe fare sul serio e ci attendiamo delle novità nel giro di poco tempo.