Milan, Berardi a gennaio: si chiude a metà prezzo

Il futuro di Domenico Berardi continua a far discutere non poco in sede di calciomercato: l’attaccante può arrivare già a gennaio in Serie A

Ci sono degli incroci che sono speciali nel calcio, si caratterizzano per la loro unicità e possono segnare il destino di un club o degli atleti. Quello di stasera tra Milan e Sassuolo potrebbe essere uno di questi: si tratta di un match di Coppa Italia, ma non per questo meno importante nel turbinio di una stagione congestionata di impegni da sostenere.

Paulo Fonseca ha già sottolineato di tenerci parecchio ad andare avanti nel torneo e vuole farlo a partire dal match di San Siro, nonostante si presenti come la più classica delle bucce di banana.

Il Milan sfida il Sassuolo: tutti gli occhi sono puntati su Berardi

Dopo il terribile infortunio della scorsa stagione e la retrocessione con il Sassuolo, Domenico Berardi è tornato e si è visto fin da subito dominare la Serie B – una categoria che proprio non gli appartiene – con qualità tecniche eccelse e la capacità di mandare in porta i compagni o trovare la soluzione personale.

Non a caso, ha già realizzato un gol e sette assist dal suo rientro, trascinando i neroverdi di Fabio Grosso al primo posto in classifica e mostrando a tutti perché fino a qualche mese fa lo voleva mezza Italia. Inter e Milan, per non parlare della Juventus, hanno provato in più occasioni a prenderlo, ma si sono sempre scontrati con l’altissima valutazione del club emiliano.

La società a cui il calciatore ha legato praticamente tutta la sua carriera non è mai retrocessa dalla valutazione di 40 milioni di euro, troppo secondo le big di Serie A, che non hanno mai chiuso l’affare.

Il ritorno in Serie A per Champions League e Nazionale

È chiaro che a gennaio la musica potrebbe cambiare. Dopo il grave infortunio e con un contratto in scadenza a giugno 2027, Berardi sarà in vetrina a San Siro stasera e fa gola a molti club.

Il ‘Corriere dello Sport’ ha sottolineato l’incrocio sul campo (e forse anche sul calciomercato, in attesa di altre chiusure) con il Milan, ma attenzione soprattutto all’Atalanta. I bergamaschi potrebbero tentare di rinnovare ancora una volta la loro trequarti e il prezzo del fantasista italiano ora è calato: l’idea dei nerazzurri è offrire 15 milioni di euro, una proposta di prestito con obbligo di riscatto.

Berardi ovviamente sarebbe entusiasta, anche perché vuole tornare al più presto in Serie A, giocarsi lo scudetto e la Champions League. Per questo, anche il Sassuolo in questo caso difficilmente potrebbe dire no.