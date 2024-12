Milan, cambia il capitano? Che frecciata a Theo dall’ex leggenda

Il capitano del Milan è Davide Calabria, ma praticamente non gioca più con Fonseca, a prescindere dalla situazione legata ai suoi infortuni.

Tant’è che adesso, in campo, si vede un altro capitano che è Theo Hernandez. Ma la leggenda ex Milan ha da sottolineare che la fascia va indossata da un altro calciatore, in quelle che sono le sue idee, per quanto riguarda il domani del club milanista.

C’è un calciatore, tra i principali dell’organico di Paulo Fonseca, che potrebbe diventare il nuovo capitano del Milan. E l’ex rossonero ne è certo, la fascia dovrà finire sul suo braccio, dando ancora maggiore importanza a quello che è il suo ruolo nella formazione di Fonseca, con annessa centralità all’interno del progetto dei rossoneri.

Nuovo capitano del Milan: l’ex leggenda rossonera manda un messaggio a Theo

Theo Hernandez è il capitano in campo, ogniqualvolta non c’è Davide Calabria, ormai a quanto pare fuori dal progetto e con le voci che lo riguardano sull’addio nel calciomercato a gennaio.

Perché, l’assenza di Calabria dalla formazione titolare, accende un tema: chi è il vero capitano del Milan per il presente e il futuro? Tra le ipotesi, chiaramente, quella che vede Theo Hernandez protagonista. Ma c’è un altro calciatore che, a poco a poco, sta dimostrando di essere un punto fermo dei rossoneri, con l’ex leggenda del Milan che lo ha individuato come capitano al quale affidare la fascia.

Secondo quanto dichiarato pubblicamente infatti da Billy Costacurta, negli studi di Sky Sport, il nuovo capitano del Milan deve essere Matteo Gabbia. Senza dubbi per lui, dopo il rinnovo, deve essere designato come capitano ufficiale dei rossoneri.

Niente Theo: per l’ex Milan il capitano deve essere un altro

L’ha portata al braccio Billy Costacurta, la fascia di capitano del Milan. A quanto pare non più sul braccio di Theo, vorrebbe vederla, la fascia di capitano, su quello di Matteo Gabbia. Le parole sono chiare da parte di chi al Milan ci ha vissuto quasi una vita intera se si pensa il suo percorso dal 1986 al 2007, senza mai lasciarsi dai rossoneri dopo la singola parentesi al Monza di un anno e in prestito, nella sua carriera. Billy Costacurta vuole Gabbia come capitano del Milan.

Le parole di Costacurta sul nuovo capitano del Milan

Il nuovo capitano del Milan o comunque “capitan futuro” è nel nome di Gabbia. Sul difensore, Billy Costacurta, si è espresso così a Sky Sport, nel corso della trasmissione in onda sull’emittente satellitare: “Il miglior difensore che hanno al Milan è Gabbia, la scelta del rinnovo è una bella notizia. Anche nei comportamenti, anche quando viene a parlare ai microfoni, io penso che lui sia il capitano del Milan. Inutile dare la fascia ad altri. Il capitano del Milan è Gabbia. Parliamo di un ragazzo cresciuto nella mia provincia, è cresciuto al Milan, sono molto contento per lui”.