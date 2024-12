Milan, c’è la conferma dell’esonero di Fonseca: scena shock a San Siro

È finita l’avventura di Paulo Fonseca al Milan, in attesa solo dell’annuncio ufficiale. Le strade tra il portoghese e i rossoneri si interrompono.

Paulo Fonseca non è più l’allenatore del Milan. Il comunicato ufficiale da parte della società ancora manca, ma l’avventura del portoghese è arrivata ormai al termine.

Dopo le notizie uscite prima della partita con la Roma e l’1-1 coi giallorossi, il tecnico portoghese è stato scaricato dal Milan, ma nonostante questo si è regolarmente presentato alle consuete interviste in tv e in conferenza stampa, senza ancora sapere di essere esonerato.

Paulo Fonseca esonerato: la conferma shock

Un’avventura a tinte rossonere che termina quindi prima del previsto. Quello che stona è senza dubbio il fatto che Fonseca sia stato mandato in pasto ai giornalisti in tv e in sala stampa nonostante fosse virtualmente già esonerato. Una brutta pagina della storia recente del Milan.

La scena davvero surreale è avvenuta all’uscita dallo stadio, poco prima dell’una di notte, quando Paulo Fonseca è stato intercettato dai giornalisti ancora presente fuori dai parcheggi di San Siro. Il portoghese, uscito dallo stadio con la sua macchina, ha confermato in diretta a Sky l’esonero: “Sono uscito dal Milan. È la vita, è così. Ho la mia coscienza calma, ho fatto tutto quello che potevo”, le parole rilasciate dall’ormai ex tecnico del Milan.

Una scena davvero strana, forse il primo caso nel calcio in cui è l’allenatore a dare notizia e conferma del proprio esonero prima ancora che venga rilasciato ufficialmente. Un annuncio sicuramente ai limiti del grottesco, con un uomo lasciato solo davanti a tutti. Ha stonato infatti molto la completa assenza di dichiarazioni da parte della dirigenza, nessun chiarimento o conferma arrivata lato Milan.

Dalla conferenza all’esonero: l’epilogo incredibile di Paulo Fonseca

Da sottolineare come poco prima di uscire da San Siro, in conferenza, il tecnico portoghese aveva ribadito le sicurezze sulla sua posizione. Un altro punto che ha del surreale in tutta la vicenda, con Paulo Fonseca che sembrava ben saldo sulla panchina rossonera.

“Non si aspetta la decisione del club? Non ho nessun segnale contrario. E domani sono pronto a lavorare. Non ho paura di niente. Ho la coscienza tranquilla del mio lavoro, e sono onesto con chi lavora con me. Non parla nessuno al Milan? Vengo qui a palare, non posso dire altro“.